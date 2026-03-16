Haberler Ekonomi Haberleri TCMB Başkanı Karahan’dan Gençlere Yatırım Uyarısı
Giriş Tarihi: 16.03.2026 11:52

TCMB Başkanı Karahan’dan Gençlere Yatırım Uyarısı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, dijitalleşmenin finansal işlemleri kolaylaştırsa da beraberinde yeni riskler getirdiğine dikkat çekerek yatırımcıları temkinli olmaya çağırdı.

TCMB Başkanı Karahan’dan Gençlere Yatırım Uyarısı
İstanbul'da Küresel Para Haftası kapsamında düzenlenen gong töreninde konuşan Karahan, "Bankacılık işlemlerini saniyeler içinde tamamlamak mümkün. Ancak kısa sürede yüksek getiri vaat eden tekliflere karşı dikkatli olunması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Karahan, Merkez Bankası'nın öncelikli hedefinin fiyat istikrarını sağlamak olduğunu vurguladı ve enflasyonun yalnızca bir sayı olmadığını, günlük yaşamı doğrudan etkilediğini belirtti.

Her hane halkının harcama alışkanlıklarının farklı olduğunu hatırlatan Karahan, bu nedenle enflasyonun bazı kişiler için daha yüksek veya daha düşük hissedilebileceğini söyledi.

Yüksek enflasyonun ekonomik davranışları da etkilediğine işaret eden Karahan, sağlıklı ekonomilerde kaynakların üretim ve yatırıma yöneldiğini, ancak yüksek enflasyon dönemlerinde tasarrufun öncelik haline gelmesinin büyümeyi yavaşlatabileceğini dile getirdi.

GENÇ YATIRIMCILARA ÖNERİLER

Karahan, gençlere dijital finansal hizmetlerin erişimi artırsa da dolandırıcılık risklerinin de dijital ortamda hızla yayıldığını hatırlattı.

Finansal okuryazarlığın yalnızca bilgi edinmek değil, doğru karar verme alışkanlığını da içerdiğini vurgulayan Karahan, bu yıl üniversite öğrencileriyle bilgilendirme toplantıları düzenleyeceklerini açıkladı.

TCMB Başkanı Karahan’dan Gençlere Yatırım Uyarısı
