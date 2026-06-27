TCMB Başkanı Karahan’dan para politikası mesajı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) 25. Yıllık Konferansı'nda "Bölünmüş Bir Küresel Ekonomide Para Politikası" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Panel, BIS Genel Müdürü Pablo Hernandez de Cos'un moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Oturuma Karahan'ın yanı sıra Yeni Zelanda Merkez Bankası Başkanı Anna Breman, Kanada Merkez Bankası Başkanı Tiff Macklem ve Norveç Merkez Bankası Başkanı Ida Wolden Bache katıldı.

2012'DEN SONRA BİR İLK

Karahan, BIS yıllık konferansında 2012 yılından bu yana sunum yapan ilk TCMB Başkanı oldu.

Sunum, Türkiye'nin küresel merkez bankacılığı platformlarında yeniden üst düzey görünürlük kazandığı bir adım olarak değerlendirildi.

KÜRESEL EKONOMİDE İLETİŞİMİN ROLÜ

Karahan, konuşmasında bölünmüş küresel ekonomik yapının para politikası üzerindeki etkilerini ele aldı.

Merkez bankası iletişiminin giderek daha kritik hale geldiğini vurgulayan Karahan, metin, video ve yüz yüze iletişim gibi farklı kanalların ekonomik beklentiler üzerindeki etkisine dikkat çekti.

BEKLENTİLER PARA POLİTİKASININ MERKEZİNDE

Para politikası aktarım mekanizmasında beklentilerin öneminin arttığını belirten Karahan, iletişimin ekonomik davranışları doğrudan etkilediğini ifade etti.

Etkili merkez bankası iletişiminin güvenilir, dikkat çekici ve erişilebilir olması gerektiğini vurgulayan Karahan, doğru iletişimin para politikasının başarısında belirleyici rol oynadığını kaydetti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör