TCMB duyurdu: Türkiye’nin kısa vadeli dış borç rakamları belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılı Ocak ayı Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri verilerini yayımladı. Buna göre; Türkiye'nin Kısa Vadeli Dış Borç (KVDB) stoku, bir önceki aya göre %3,6 oranında artarak Ocak ayı itibarıyla 173,4 milyar ABD doları oldu.

TCMB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'nin Kısa Vadeli Dış Borç (KVDB) stoku, bir önceki aya göre %3,6 oranında artarak Ocak ayı itibarıyla 173,4 milyar ABD doları olmuştur.

Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları gösteren kalan vadeye göre KVDB stoku, 239,0 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Bankalar kaynaklı KVDB stoku, bir önceki aya göre %7,0 oranında artarak 77,5 milyar ABD doları olmuştur.

Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, bir önceki aya göre %3,3 oranında artarak 8,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Yurt dışı yerleşik bankaların yurt içindeki mevduatı %2,3 oranında artışla 19,4 milyar ABD doları olmuştur. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı %4,3 oranında artışla 22,2 milyar ABD doları olurken, TL cinsinden mevduatlar %14,5 oranında artarak 27,1 milyar ABD doları olmuştur.

Diğer sektörler kaynaklı KVDB stoku, bir önceki aya göre %0,1 oranında azalarak 68,3 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari kredi yükümlülükleri, %1,6 oranında azalarak 61,5 milyar ABD doları olurken, nakit kredi kaynaklı yükümlülükler %16,3 artarak 6,8 milyar ABD doları olmuştur.

Döviz kompozisyonu incelendiğinde, KVDB stokunun %33,7'sinin ABD doları, %26,9'unun Euro, %25,5'inin Türk lirası ve %13,9'unun diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.

Kalan vadeye göre KVDB stokunda, yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'de yerleşik bankalardaki mevduat stoku 68,7 milyar dolara yükselirken, bankalar ve diğer sektörlerin kredi ve tahvil yükümlülükleri ise 71,0 milyar dolara yükselmiştir."