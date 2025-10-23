TCMB ekim ayı faiz kararını açıkladı! Faizler 100 baz puan düşürüldü

Merkez Bankası bugün piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan son dönemlerde yaptığı açıklamalarda sık sık fiyat istikrarı ve kararlılık vurgusu yaptı. Politika faizi beklentilere paralel olarak 100 baz puan indirildi.
Eylül ayında aylık enflasyon yüzde 3,23 olarak açıklandı. Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyonu yüzde 28,5 olarak tahmin edilirken Piyasa Katılımcılar Anketi'nde bu beklenti yüzde 29,86'dan yüzde 31,77 yükseldi. Merkez Bankası ise son olarak yapılan Enflasyon Raporu toplantısında yıl sonu beklentisini yüzde 25-29 aralığında öngördü.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BELLİ OLDU
Merkez Bankası eylül ayında politika faizlerini 250 baz puan düşürerek yüzde 43'ten yüzde 40,5'e çekti. Piyasa Katılımcılar Anketi'ne göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 100 baz puan indireceği yönündeydi. Merkez Bankası karar metninde "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 40,5'ten yüzde 39,5'e indirilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 43,5'ten yüzde 42,5'e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 39'dan yüzde 38'e indirmiştir" denildi.
FATİH KARAHAN MESAJLARI YAKINDAN TAKİP EDİLDİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, geçtiğimiz haftalarda Washington'da gerçekleştirdiği sunumda Türkiye enflasyonu için önemli değerlendirmelerde bulunarak "Talep koşullarının enflasyonun düşme sürecini bozmasına izin vermeyeceğiz" dedi.
Karahan, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun korunacağını söyleyerek Sıkı para politikası duruşunun talep, döviz kuru ve beklenti kanalları aracılığıyla enflasyonun düşüş sürecini destekleyeceğini vurguladı.
YABANCI KURUMLAR NE BEKLİYORDU?
Merkez Bankası metninde şu ifadeler yer aldı:
DEZENFLASYON SÜRECİ YAVAŞLADI
Enflasyonun ana eğilimi eylül ayında yükselmiştir. Son döneme ait veriler talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde olduğuna ancak dezenflasyon sürecinin yavaşladığına işaret etmektedir. Başta gıda olmak üzere son dönem fiyat gelişmelerinin enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları kanalıyla dezenflasyon süreci üzerinde oluşturduğu riskler belirginleşmiştir.
KARARLAR ENFLASYON HAREKETLERİNE GÖRE ALINACAK
Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilmektedir. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.
LİKİDİTE KOŞULLARI İZLENECEK
Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.
Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.
Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.