TCMB Genel Kurulu 27 Nisan’da olacak

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 94.Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, 27 Nisan Pazartesi günü Ankara'da gerçekleştirilecek. TCMB'nin duyurusuna göre, olağan genel kurul toplantısı, 27 Nisan Pazartesi günü saat 14.00'te elektronik ortamda ve fiziki olarak İdare Merkezi Konferans Salonu'nda yapılacak. TCMB'nin toplantı ilanına göre, pay sahipleri veya temsilcileri genel kurul toplantısına, Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ (MKK) tarafından sağlanan "Elektronik Genel Kurul Sistemi" (e-GKS) aracılığıyla veya toplantı mahallinde fiziki olarak katılabilecek. Toplantıda Banka Meclisi ve Denetleme Kurulunun 2025 hesap yılına ait raporları görüşülecek.