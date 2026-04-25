Haberler Ekonomi Haberleri TCMB Genel Kurulu 27 Nisan'da olacak
Giriş Tarihi: 25.04.2026

TCMB Genel Kurulu 27 Nisan’da olacak

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 94.Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, 27 Nisan Pazartesi günü Ankara'da gerçekleştirilecek. TCMB'nin duyurusuna göre, olağan genel kurul toplantısı, 27 Nisan Pazartesi günü saat 14.00'te elektronik ortamda ve fiziki olarak İdare Merkezi Konferans Salonu'nda yapılacak. TCMB'nin toplantı ilanına göre, pay sahipleri veya temsilcileri genel kurul toplantısına, Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ (MKK) tarafından sağlanan "Elektronik Genel Kurul Sistemi" (e-GKS) aracılığıyla veya toplantı mahallinde fiziki olarak katılabilecek. Toplantıda Banka Meclisi ve Denetleme Kurulunun 2025 hesap yılına ait raporları görüşülecek.

Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
