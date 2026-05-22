TCMB: İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Mayıs’ta arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılı mayıs ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı verilerini yayımladı. Buna göre; İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 74,1 seviyesinde gerçekleşti.
TCMB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"2026 yılı Mayıs ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1966(1) iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirilmiştir.
Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 74,2 seviyesinde gerçekleşmiştir."