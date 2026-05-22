Haberler Ekonomi Haberleri TCMB: İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Mayıs'ta arttı
Giriş Tarihi: 22.05.2026 10:36

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılı mayıs ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı verilerine göre; Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 74,1 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılı mayıs ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı verilerini yayımladı. Buna göre; İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 74,1 seviyesinde gerçekleşti.

TCMB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2026 yılı Mayıs ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1966(1) iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirilmiştir.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 74,2 seviyesinde gerçekleşmiştir."

#TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI #TCMB #İMALAT SANAYİ

