Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri TCMB: Mart ayı finansal hizmetlere güven endeksi belli oldu
Giriş Tarihi: 24.03.2026 10:21

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre; 2026 yılı Mart ayında Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), bir önceki aya göre 16,9 puan azalış kaydederek 159,1 seviyesinde gerçekleşmiştir.

  • ABONE OL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılı Mart ayı Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE) verilerini yayımladı. Buna göre;

TCMB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2026 yılı Mart ayında Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 147 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilmiştir.

2026 yılı Mart ayında FHGE, bir önceki aya göre 16,9 puan azalış kaydederek 159,1 seviyesinde gerçekleşmiştir. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu, son üç aydaki hizmetlere olan talep ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi olmak üzere tüm alt endekslerin FHGE'yi azalış yönünde etkilediği görülmektedir.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla belirgin zayıfladığı gözlenmektedir. Son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin de zayıfladığı görülmektedir.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda istihdamda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin güçlendiği gözlenmektedir."

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz