TCMB, özel sektörün yurt dışı kredi borcunu açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekim ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmelerini yayımladı.

ÖZEL SEKTÖR KREDİ BORCU YÜKSELDİ

Ekim sonu itibarıyla özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 3,4 milyar ABD doları artarak 210,8 milyar ABD dolara yükseldi.

Bir önceki ay sonuna göre finansal kuruluşların toplam borcu 2,1 milyar ABD doları, finansal olmayan kuruluşların toplam borcu ise 1,3 milyar ABD doları artış gösterdi.

Aynı dönemde finansal kuruluşların uzun vadeli borçları 2,7 milyar ABD doları, finansal olmayan kuruluşların uzun vadeli borçları 1,4 milyar ABD doları arttı. Kısa vadede ise finansal kuruluşların borçları 0,6 milyar ABD doları, finansal olmayan kuruluşların borçları 0,2 milyar ABD

doları azaldı.