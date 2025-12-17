TCMB, özel sektörün yurt dışı kredi borcunu açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekim ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmelerini yayımladı.
ÖZEL SEKTÖR KREDİ BORCU YÜKSELDİ
Ekim sonu itibarıyla özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 3,4 milyar ABD doları artarak 210,8 milyar ABD dolara yükseldi.
Bir önceki ay sonuna göre finansal kuruluşların toplam borcu 2,1 milyar ABD doları, finansal olmayan kuruluşların toplam borcu ise 1,3 milyar ABD doları artış gösterdi.
Aynı dönemde finansal kuruluşların uzun vadeli borçları 2,7 milyar ABD doları, finansal olmayan kuruluşların uzun vadeli borçları 1,4 milyar ABD doları arttı. Kısa vadede ise finansal kuruluşların borçları 0,6 milyar ABD doları, finansal olmayan kuruluşların borçları 0,2 milyar ABD
doları azaldı.
BORCUN ÇOĞU DOLAR CİNSİ
Döviz kompozisyonu incelendiğinde, toplam yurt dışı borçlanmada ABD dolarının en yüksek paya sahip olduğu görüldü.
201,7 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 58,0'ının ABD doları, yüzde 31,7'sinin Euro, yüzde 2,5'inin Türk lirası ve yüzde 7,8'inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu; 9,1 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 25,4'ünün ABD doları, yüzde 20,5'inin Euro, yüzde 50,9'unun Türk lirası ve yüzde 3,2'sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştu.
Ekim sonuna göre özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcunun 1 yıla kadar olan vade dağılımı incelendiğinde, toplam borç tutarının 63,9 milyar ABD doları oldu. Bu tutarın 40,4 milyar ABD doları bankalara, 17,9 milyar ABD doları finansal olmayan kuruluşlara, 5,6 milyar ABD doları ise bankacılık dışı finansal kuruluşlara ait.