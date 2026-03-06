TCMB’den hamle: TL en dirençli para birimlerinden oldu

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla Orta Doğu'da yükselen savaş gerilimi küresel piyasalarda dalgalanmaya yol açtı. Gelişmekte olan ülke para birimleri baskı altına girerken Türkiye'de de ekonomi yönetimi harekete geçti.

Piyasadaki oynaklığı sınırlamak amacıyla yaklaşık 12 milyar dolarlık döviz satışı gerçekleştirildi. Söz konusu tutarın Türkiye'nin döviz rezervlerinin yaklaşık yüzde 15'ine karşılık geldiği belirtildi.

LİKİDİTE SIKILAŞTIRILDI, BANKALAR DOLAR SATTI

Piyasa kaynaklarına göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftanın ilk işlem günü olan pazartesi sabahı piyasalar açılmadan önce likidite koşullarını sıkılaştırdı.

Piyasa açıldıktan sonra bazı bankalar döviz piyasasında dolar satışı yaparak kurdaki oynaklığı sınırlamaya yönelik adımlar attı.

Hafta ilerledikçe dolar satışlarının azaldığı, perşembe günü ise piyasada doğrudan bir müdahale görülmediği ifade edildi.

TL EN DİRENÇLİ PARA BİRİMLERİNDEN OLDU

Alınan önlemler sayesinde Türk Lirası, küresel dalgalanmaların yaşandığı haftada en dirençli gelişmekte olan ülke para birimlerinden biri olarak öne çıktı.

Hafta boyunca dolar karşısında yalnızca yüzde 0,1 değer kaybeden TL, birçok gelişen ülke para birimine kıyasla daha istikrarlı bir görünüm sergiledi.

JEOPOLİTİK RİSK TÜRKİYE'Yİ YAKINDAN ETKİLİYOR

Türkiye'nin İran'a komşu olması ve enerji ithalatındaki iş birlikleri nedeniyle Orta Doğu'daki çatışmalardan doğrudan etkilenebilecek ülkeler arasında yer aldığı belirtiliyor. Savaşın başlamasından bu yana ham petrol fiyatları yaklaşık yüzde 16 yükseldi.

Öte yandan Goldman Sachs analistleri yayımladıkları değerlendirmede, Türk Lirası'ndaki hareketlerin şu ana kadar kontrol altında kaldığını ve Merkez Bankası'nın piyasayı yönetmek için yeterli rezerv gücüne sahip olduğunu ifade etti.

MERKEZ BANKASI HAFTALIK REZERVLERİ

TCMB'nin açıkladığı haftalık verilere göre, 27 Şubat haftasında toplam brüt rezervler 4,2 milyar dolar artarak 210,3 milyar dolara yükseldi.

Ancak verilere göre artışa rağmen Ocak 2026'dan bu yana rezervlerde toplam 7,9 milyar dolarlık düşüş yaşandı. Bu gerileme oranı yaklaşık yüzde 3,6 olarak hesaplandı.