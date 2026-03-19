TCMB’den ödeme ve e-para kuruluşları için yeni düzenleme: Yetki dışı döviz satışına milyonluk ceza

KORUMA HESAPLARI NEMALANDIRILABİLECEK

Yönetmelikte yapılan değişiklikle, ödeme fonları ve elektronik para karşılığında toplanan fonların bulunduğu koruma hesaplarında yer alan bakiyelerin belirli şartlar altında nemalandırılabilmesine imkan tanındı.

Yeni düzenlemeye göre, yabancı para cinsinden hesaplar hariç olmak üzere koruma hesaplarında bulunan fonlar, bankalar nezdinde açılacak nemalandırma hesaplarında değerlendirilebilecek. Nemalandırma işlemlerinde anaparanın korunması esas olacak ve yalnızca düşük riskli ve likit varlıklar kullanılabilecek.

Nemalandırma sonucunda elde edilen net getiri (nema) kuruluşlar tarafından serbest şekilde kullanılabilecek. Ancak nemalandırma süresince anapara niteliğindeki fonların başka bir amaçla kullanılmasına izin verilmeyecek.

GÜN SONU HESAPLAMA SAATLERİ DEĞİŞTİ

Elektronik para koruma hesaplarının gün sonu bakiyesinin hesaplanma saatleri de güncellendi. Buna göre gün sonu bakiyesi tam iş günlerinde saat 16.30, yarım iş günlerinde ise saat 12.00 itibarıyla hesaplanacak.

Düzenleme ayrıca elektronik para kuruluşlarının kullanıcı fonlarını diğer fonlardan ayrıştırarak takip etmesini ve bu fonları teminat olarak gösterememesini zorunlu kıldı.

FAALİYETİ DURDURULAN KURULUŞLAR FONLARI NEMALANDIRAMAYACAK

Yeni maddeye göre bir kuruluşun faaliyet izninin geçici olarak durdurulması halinde, koruma hesaplarında bulunan ödeme fonları ve elektronik para karşılığı toplanan fonlar bu süre boyunca nemalandırılamayacak.

DÖVİZ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN UYARI ZORUNLULUĞU

Yönetmelikte yer alan eklerde de değişikliğe gidildi. Buna göre ödeme hizmeti sunan iş yerlerinde, yalnızca ödeme hizmetlerinin sunulması amacıyla döviz alım ve satımı yapılabileceğine dair bilgilendirme metninin bulundurulması gerekecek.

Aynı uyarı, elektronik para ihracı yapan kuruluşları da kapsayacak şekilde genişletildi.

Metinde, bu faaliyetler dışında döviz alım satımı yapılması halinde vatandaşların durumu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi aracılığıyla bildirebileceği belirtildi.

İHLALE MİLYONLUK CEZA

Düzenlemeye göre ödeme hizmetlerinin sunulmasından bağımsız olarak döviz alım satımı yapılması durumunda 1567 sayılı Kanun kapsamında 719 bin TL'den 3 milyon 595 bin TL'ye kadar idari para cezası uygulanabilecek.

Söz konusu yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girerken, hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütecek.