TCMB’den piyasaya likidite hamlesi! Türk Lirası Swap işlemleri başladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, finansal piyasalarda yaşanan gelişmelerin ardından Türk lirası likiditesini desteklemek amacıyla önemli bir adım attı. Bankalara esneklik sağlamak için döviz karşılığı Türk lirası swap işlemleri yeniden devreye alındı.

AMAÇ: LİKİDİTEYİ RAHATLATMAK VE OYNAKLIĞI AZALTMAK

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, TCMB bu adımı bankalardan gelen talep doğrultusunda attı. Uygulamanın temel hedefi, piyasadaki Türk lirası likiditesini artırarak hem faiz hem kredi tarafındaki oynaklığı sınırlamak.

Bu kapsamda Merkez Bankası, bankalardan döviz alıp karşılığında Türk lirası vererek piyasaya doğrudan likidite sağlamayı amaçlıyor.

TL ÜZERİNDEKİ BASKI HAFİFLETİLECEK

Atılan adımla birlikte:

Piyasadaki Türk lirası sıkışıklığının giderilmesi

Bankaların likidite sorunu yaşamasının önlenmesi

Kredi koşullarının daha dengeli hale gelmesi hedefleniyor.

Ayrıca swap işlemleri sayesinde Türk lirası üzerindeki baskının da hafiflemesi bekleniyor.

REZERVLERE KATKI SAĞLAYABİLİR

Analistler, söz konusu hamlenin sadece likiditeyi desteklemekle kalmayacağını, aynı zamanda Merkez Bankası'nın döviz rezervlerine de katkı sağlayabileceğini belirtiyor. Çünkü bu işlemler kapsamında bankalardan döviz alınarak rezervlere ekleme yapılması mümkün oluyor.

Analistler, swap işlemlerinin yeniden devreye alınmasının özellikle kısa vadeli Türk lirası fonlama koşullarının sıkılaştığı dönemlerde önemli bir rahatlama sağlayabileceğine değinerek, bu çerçevede söz konusu adımın, para piyasalarında dengeleyici bir rol üstlenmesinin beklendiğini belirtti.