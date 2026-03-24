TCMB’den tahvil piyasasına hamle: 4 milyar liralık alım ihalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan duyuruya göre, doğrudan alım ihaleleri sekiz ayrı devlet tahvilini kapsıyor. Söz konusu alımların toplam tutarı 4 milyar lira (90,2 milyon dolar) seviyesinde belirlendi.

10 MART'TAN SONRA İLK ADIM

TCMB, 10 Mart tarihinden bu yana ilk kez Türk lirası cinsinden tahviller için doğrudan alım ihalesi düzenlemiş oldu. Bu adım, piyasalardaki gelişmelerin ardından atıldı.

GETİRİLERDE DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ

Mart ayında Türk tahvillerinin getirilerinde belirgin bir artış yaşandı. İki yıllık tahvil faizi, şubat ayı sonunda bulunduğu yüzde 36,40 seviyesinden yüzde 42,42'ye kadar yükseldi.