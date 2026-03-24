Haberler Ekonomi Haberleri TCMB’den tahvil piyasasına hamle: 4 milyar liralık alım ihalesi
Giriş Tarihi: 24.03.2026 11:41 Son Güncelleme: 24.03.2026 11:44

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), lira cinsi tahvillerde doğrudan alım sürecini yeniden başlattı. Sekiz farklı devlet tahvili için açılan ihalelerin toplam büyüklüğü 4 milyar lira olarak açıklandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan duyuruya göre, doğrudan alım ihaleleri sekiz ayrı devlet tahvilini kapsıyor. Söz konusu alımların toplam tutarı 4 milyar lira (90,2 milyon dolar) seviyesinde belirlendi.

10 MART'TAN SONRA İLK ADIM

TCMB, 10 Mart tarihinden bu yana ilk kez Türk lirası cinsinden tahviller için doğrudan alım ihalesi düzenlemiş oldu. Bu adım, piyasalardaki gelişmelerin ardından atıldı.

GETİRİLERDE DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ

Mart ayında Türk tahvillerinin getirilerinde belirgin bir artış yaşandı. İki yıllık tahvil faizi, şubat ayı sonunda bulunduğu yüzde 36,40 seviyesinden yüzde 42,42'ye kadar yükseldi.

