Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri TCMB'nin Aralık ayı faiz kararı ne olacak? Bankacılık devinden enflasyon ve faiz tahmini
Giriş Tarihi: 4.11.2025 11:56 Son Güncelleme: 4.11.2025 11:58

TCMB'nin Aralık ayı faiz kararı ne olacak? Bankacılık devinden enflasyon ve faiz tahmini

Ekim ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından bankacılık devi BBVA'dan Türkiye için enflasyon ve faiz tahmini geldi. BBVA, Merkez Bankası (TCMB) tarafından Aralık ayında 100 baz puan faiz indirimi yapacağını öngördü. Enflasyonun ise 2025 sonunda yüzde 32,5 olması beklendiği belirtildi.

TCMB’nin Aralık ayı faiz kararı ne olacak? Bankacılık devinden enflasyon ve faiz tahmini

Uluslararası yatırım bankası BBVA, TÜİK tarafından açıklanan Ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini değerlendirdi.

ENFLASYON TAHMİNİ GÜNCELLENDİ

Tüketici fiyatlarının aylık gazda yüzde 2.55 oranda beklentilerin altında arttığı vurgulanan raporda "Yıllık enflasyon yüzde 32,9'a geriledi. 2025 yıl sonu enflasyon tahminimizi yüzde 32,5 seviyesine güncelledik. 2026 sonu tahminimiz olan yüzde 23 üzerindeki yukarı yönlü riskler artıyor" denildi.

TCMB'DEN 100 PUAN İNDİRİM BEKLENİYOR

BBVA analistleri, enflasyonun yanı sıra faiz beklentisini de açıkladı. Banka analistleri, enflasyon rakamları sonrasında TCMB'nin sınırlı faiz indirimleriyle temkinli bir şekilde ilerleyeceğini ve politika duruşunu reel faiz, likidite yönetimi ve makro-ihtiyati tedbirlerle destekleme ihtimalinin arttığını vurguladı.

Banka, Merkez Bankası'nın Aralık ayında 100 baz puan faiz indirimine giderek politika faizinin yıl sonunda yüzde 38,5 seviyesine ineceğini öngördü. Banka, TCMB'nin son kararında 3 Aralık'ta açıklanacak Kasım ayı enflasyon verilerinin etkili olacağını vurguladı.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
TCMB'nin Aralık ayı faiz kararı ne olacak? Bankacılık devinden enflasyon ve faiz tahmini
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz