TCMB’nin Aralık ayı faiz kararı ne olacak? Bankacılık devinden enflasyon ve faiz tahmini

Uluslararası yatırım bankası BBVA, TÜİK tarafından açıklanan Ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini değerlendirdi.
ENFLASYON TAHMİNİ GÜNCELLENDİ
Tüketici fiyatlarının aylık gazda yüzde 2.55 oranda beklentilerin altında arttığı vurgulanan raporda "Yıllık enflasyon yüzde 32,9'a geriledi. 2025 yıl sonu enflasyon tahminimizi yüzde 32,5 seviyesine güncelledik. 2026 sonu tahminimiz olan yüzde 23 üzerindeki yukarı yönlü riskler artıyor" denildi.
TCMB'DEN 100 PUAN İNDİRİM BEKLENİYOR
BBVA analistleri, enflasyonun yanı sıra faiz beklentisini de açıkladı. Banka analistleri, enflasyon rakamları sonrasında TCMB'nin sınırlı faiz indirimleriyle temkinli bir şekilde ilerleyeceğini ve politika duruşunu reel faiz, likidite yönetimi ve makro-ihtiyati tedbirlerle destekleme ihtimalinin arttığını vurguladı.
Banka, Merkez Bankası'nın Aralık ayında 100 baz puan faiz indirimine giderek politika faizinin yıl sonunda yüzde 38,5 seviyesine ineceğini öngördü. Banka, TCMB'nin son kararında 3 Aralık'ta açıklanacak Kasım ayı enflasyon verilerinin etkili olacağını vurguladı.