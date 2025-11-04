TCMB’nin Aralık ayı faiz kararı ne olacak? Bankacılık devinden enflasyon ve faiz tahmini

TCMB'DEN 100 PUAN İNDİRİM BEKLENİYOR

BBVA analistleri, enflasyonun yanı sıra faiz beklentisini de açıkladı. Banka analistleri, enflasyon rakamları sonrasında TCMB'nin sınırlı faiz indirimleriyle temkinli bir şekilde ilerleyeceğini ve politika duruşunu reel faiz, likidite yönetimi ve makro-ihtiyati tedbirlerle destekleme ihtimalinin arttığını vurguladı.

Banka, Merkez Bankası'nın Aralık ayında 100 baz puan faiz indirimine giderek politika faizinin yıl sonunda yüzde 38,5 seviyesine ineceğini öngördü. Banka, TCMB'nin son kararında 3 Aralık'ta açıklanacak Kasım ayı enflasyon verilerinin etkili olacağını vurguladı.