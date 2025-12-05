Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 5.12.2025 09:57

TCMB'nin 'Ödemelerin Merkezi' isimli internet sitesi kullanıma açıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), "Ödemelerin Merkezi" isimli internet sitesi kamuoyunun hizmetine açıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), resmi sitesinde "Ödemelerin Merkezi" internet sitesine ilişkin duyuru yayımladı.

Duyuruda, "FAST Sistemi, TCMB Ödeme Sistemleri, Dijital Türk Lirası, TR Karekod, Açık Bankacılık ve Siper Güvenlik Katman Servisi başta olmak üzere TCMB'nin ödemeler alanına dair yaptığı çalışmalara ilişkin güncel bilgilerin yer aldığı Ödemelerin Merkezi isimli internet sitesi TCMB tarafından 5 Aralık 2025 tarihinde devreye alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, "Ödemelerin Merkezi" internet sitesine erişim için internet adresi de duyuruda paylaşıldı.

