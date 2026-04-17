TC’si bu rakamla bitenlere bugün 13 milyar TL yatırılacak! Çiftçileri sevindirecek saat belli oldu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.
DESTEK ÖDEMESİ 2 ALANDA YAPILACAK
Bakanlık tarafından yapılacak destekler iki ana kalemden oluşuyor:
ÇİFTÇİLERİN BUGÜN HESAPLARINDA
Bakan Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, toplam destek ödemesinin 12 milyar 813 milyon lira olduğunu bildirdi. Yumaklı, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda "Tohumu toprakla, emeği desteklerle buluşturmaya; üretimi artırmaya devam ediyoruz. 12 milyar 813 milyon TL tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" değerlendirmesinde bulundu.
ÖDEMELER TC SON HANESİNE GÖRE YATIRILACAK
Çiftçilere ödemeler, TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak. Buna göre destek ödemeleri bugün saat 18.00 itibarıyla TCKN son hanesi "6 ve 8" olan üreticilerin hesaplarında olacak.
🌾 Tohumu toprakla, emeği desteklerle buluşturmaya; üretimi artırmaya devam ediyoruz.— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) April 17, 2026
🤝 12 milyar 813 milyon TL tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.
🌱 Hayırlı ve bereketli olsun. pic.twitter.com/eYLWg9ouqz