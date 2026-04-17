Haberler Ekonomi Haberleri TC'si bu rakamla bitenlere bugün 13 milyar TL yatırılacak! Çiftçileri sevindirecek saat belli oldu
Giriş Tarihi: 17.04.2026 12:59 Son Güncelleme: 17.04.2026 13:02

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal destek ödemeleri kapsamında bugün çiftçilerin hesaplarına yaklaşık 13 milyar lira yapılacağını bildirdi. 2 alanda TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak ödemeler bugün saat 18:00'den sonra hesaplarda olacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

DESTEK ÖDEMESİ 2 ALANDA YAPILACAK

Bakanlık tarafından yapılacak destekler iki ana kalemden oluşuyor:

  • Planlı Üretim Desteği kapsamında 12 milyar 771 milyon 632 bin TL,
  • Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği için 42 milyon 341 bin TL

ÇİFTÇİLERİN BUGÜN HESAPLARINDA

Bakan Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, toplam destek ödemesinin 12 milyar 813 milyon lira olduğunu bildirdi. Yumaklı, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda "Tohumu toprakla, emeği desteklerle buluşturmaya; üretimi artırmaya devam ediyoruz. 12 milyar 813 milyon TL tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" değerlendirmesinde bulundu.

ÖDEMELER TC SON HANESİNE GÖRE YATIRILACAK

Çiftçilere ödemeler, TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak. Buna göre destek ödemeleri bugün saat 18.00 itibarıyla TCKN son hanesi "6 ve 8" olan üreticilerin hesaplarında olacak.

