TEB Portföy’e “Getiri Lideri” ödülü

TEB Portföy, Türkiye sermaye piyasalarının en prestijli ödül programlarından biri olan Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Altın Boğa Ödülleri kapsamında önemli bir başarıya imza attı. "Portföy Yönetim Faaliyeti" kategorisinde verilen 2025 Yatırım Fonları Getiri Lideri ödülünü kazanan TEB Portföy, yatırımcılarına sağladığı güçlü performansla sektörün zirvesinde yer aldı. Ödül, TEB Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu'nun yıl boyunca sergilediği yüksek getiri performansıyla elde edildi. TEB Portföy Genel Müdürü Yağız Oral, "Yöneticisi olduğumuz TEB Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu (GMC Fonu), tüm yatırım fonları arasında yüzde 195.6 net getiri sağladı" dedi.