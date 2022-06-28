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Giriş Tarihi: 28.6.2022 00:23

Tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? Kamu işçilerine ilave (ek) tediye ödeme tarihi belli oldu...

Tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? Kamu işçilerine ilave ek tediye ödeme tarihi belli oldu...

İlave tediye ödeme tarihleri geçtiğimiz hafta yayımlanan Resmi Gazete ile duyurulmuştu. Hal böyleyken ise vatandaşlar "2022 İlave tediye ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları yanıt arıyor. Kamu kurumlarında işçi olan vatandaşlara yılda iki kez verilen bu ödemelerin ilk taksiti için Temmuz ayı işaret edildi. Bilindiği üzere her sene devlet tarafından verilen bu ikramiyenin tarihleri uzunca bir süredir gündemdeydi. Peki, 2022 İlave ek tediye ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte detaylar...

Bir süredir beklenen İlave tediye ödeme tarihleri netleşti. Bu ücretle ilgili yaşanan gelişmenin ardından "2022 İlave (ek) Tediye ödemeleri yattı mı, ne zaman ve ayın kaçında yatacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Ödemelerin birinci yarısı Temmuz ayında belirlenen tarihlerde ilgililerin hesaplarına yatacağı kaydedildi. Kamu işçilerine ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneği olan bu ücret son dönemde gündemde yer alıyor. Peki, 2022 İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihleri ve resmi gazetede yer alan detaylar...

Tediye ne demek, TDK anlamı nedir? Tediye alacağı nedir, alma şartları nelerdir, kimler alabilir?

TEDİYEYİ KİMLER ALABİLİR?

"Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkında Kanun" düzenlemesinin;

"Umumi, mülhak ve hususi bütçeli dairelerle mütedavil sermayeli müesseseler, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlarla belediyeler ve bunlara bağlı teşekküller, 3460 ve 3659 sayılı kanunların şümulüne giren İktisadi Devlet Teşekkülleri ve diğer bilcümle kurum, banka, ortaklık ve müesseselerinde müstahdem olanlardan İş Kanununun şümulüne giren veya girmiyen yerlerde çalışmakta olan ve İş Kanununun muaddel birinci maddesindeki tarife göre işçi vasfında olan kimselere, ücret sistemleri ne olursa olsun, her yıl için birer aylık istihkakları tutarında ilave tediye yapılır. "

Tediye ne demek, TDK anlamı nedir? Tediye alacağı nedir, alma şartları nelerdir, kimler alabilir?

Maddesi uyarınca, genel ve katma bütçeli kurumlar, özel bütçeli idareler, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar, kamu iktisadi teşekkülleri, belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçilerine ilave tediye ödemesi yapılıyor

Taşeron İşçilerinin İlave Tediye Ödeme Tarihleri 2022: 4D Kamuda Taşeron İşçilerin Tediye Ödemeleri Ne Zaman, Ayın Kaçında Yapılır?

İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ NE KADAR?

Kamu ve taşeron işçilerinden kadrolu olanlara genellikle yılda 2 kere olmak üzere yapılan tediye ödemeleri için bu yıl iki tarih belirlendi. Tediye ödemeleri yapılırken günlük brüt kazanç üzerinden 52 günlük bir hesaplama yapılmaktadır.

Tediye ödeme tarihleri belli olduktan sonra işçiler alacakları tediye miktarını hesaplamaya çalışmaya başladı. Tediye miktarını hesaplamak için bazı uygulamalar ya da formüller bulunuyor. Bu hesaplamalar yapıldığında asgari ücretli bir çalışanın kesintiler de çıkarıldıktan sonra net 3646 Türk lirası tediye alacağı görülmektedir.

Tediye ne demek, TDK anlamı nedir? Tediye alacağı nedir, alma şartları nelerdir, kimler alabilir?

ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU!

Resmi Gazete'de yayımlanan bildiriye göre Cumhurbaşkanı kararı ile 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2022 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısının 4 Temmuz 2022 tarihinde diğer yarısının ise 16 Aralık 2022 tarihinde ödenmesini; Kanunun 3 üncü ve 4 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir denildi.

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Tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? Kamu işçilerine ilave (ek) tediye ödeme tarihi belli oldu...
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