TEFE TÜFE Nedir? Ekonomi Terimi Olarak TEFE TÜFE Ne Demek, Açılımı Ne?

TEFE-TÜFE ülkemizde temel ekonomik göstergelerden biri olarak ve gayrimenkul sektöründe yer almakta olan önemli değerler olarak bilinmektedir. TEFE ve TÜFE genellikle yan yana kullanılmaktadır fakat bu sebepten ötürü sıklıkla karıştırılmaktadır. Dilerseniz, farklı değerleri gösteren bu endeksleri ve ekonomi terimi olarak TEFE TÜFE ne demek, açılımı ne? Sorularının cevaplarını beraber inceleyelim...

TEFE TÜFE Nedir?

TEFE; Toptan Eşya Fiyat Endeksi anlamına gelmektedir ve bu açılımın kısaltmasıdır. Yurt içinde üretilen ürün kümelerinden oluşan grubun üretici tarafı ve toptan satış yapmakta olan yerleri de kaplayacak türde üretim zincirindeki bütün fiyat oranlarının dönüşümlerini belirtmek için kullanılmaktadır.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hesaplanmakta olan bir endeks olarak da bilinmektedir. Bunun yanı sıra TEFE; aylık veya senelik enflasyon oran miktarının bulunmasında da kullanılmaktadır. TEFE, herhangi bir ürünün istenmesindeki fiyat artışını belli eden bir maliyet enflasyon endeksi olarak karşımıza çıkmaktadır. TEFE hesaplandığı vakit, hammaddeyle beraber, mamul ve de yarı mamul mallar da dahil, kümedeki tüm ürünlerin arz ücretleri, toptancı ve vergi payları da eklenmektedir.

TÜFE ise; Tüketici Fiyat Endeksi'nin kısaltmasıdır. Tüketici Fiyat Endeksi, belli bir zamanda bireylerin tahmini ortalama tüketim huylarını ifade etmek üzerine seçilmiş bir ürün ve hizmet grubunun fiyatlarında görülen değişimi ölçmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK'in hesaplamış olduğu TÜFE değişim oran miktarı, perakende ücretlerindeki değişimi yansıtan enflasyon olarak bilinmektedir. TÜFE, ücretlerin, fiyatların ayarlanmasında, ekonomi politikalarının belirlenmesinde, parasal değerlerden enflasyon oranını silmede, kiraların artırılmasında ve ekonomik faaliyetlerin yönlendirilmesinde esas alınmaktadır.

TEFE TÜFE Ne Demek?

Günümüz yaşamında TEFE kısaltması ve anlamı, fiyat artışının yanında maliyeti, TÜFE kısaltması ve anlamı ise fiyat artışının talep tarafını ifade etmekte olan ekonomik terimler olarak karşımıza çıkmaktadır. TÜFE; Tüketici Fiyat Endeksi hesaplamaları anlamına gelmektedir ve ülke bütünündeki tüketim ürünlerini kapsamaktadır. TEFE ise; hesaplamalarla birlikte, ekonomik finansal çalışma sahaları ve de sanayi kolları olacak şekilde ikiye ayrılmaktadır.

TEFE TÜFE Ne Kadar?

TÜFE'de görülen artış TÜİK verilerine göre; 2022 Mayıs ayında, Nisan'a göre %2,98, 2021 Aralık ayına göre, %35,64, 2021 Nisan ayına göre %73,50 ve tam 12 aylık ortalamaya göre %39,33 olarak ifade edilmiştir. Kira artış oranı ise %39,33 olarak görülmüştür.