Tek kalemde 8 milyar dolarlık fuar

İstanbul'da düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, 5-9 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. SAHA İstanbul organizasyonuyla hayata geçirilen fuar, savunma sanayii paydaşlarını aynı platformda buluşturacak. Toplam 400 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilecek organizasyonda 20 bin metrekarelik bölüm açık sergi alanı olarak kullanılacak.

120'DEN FAZLA ÜLKE

120'nin üzerinde ülkeden katılımın beklendiği fuarda 1700'ün üzerinde firma yer alacak. Katılımcıların 263'ünü uluslararası firmalar oluştururken, 200 binden fazla ziyaretçi ve 30 binin üzerinde sektör profesyonelinin fuarı takip etmesi öngörülüyor. Organizasyon kapsamında 30 binin üzerinde B2B görüşme planlanırken, fuar iş geliştirme, tedarik zinciri entegrasyonu ve uluslararası ortaklıkların geliştirilmesi açısından bir platform işlevi görecek. Bu çerçevede SAHA 2026'nın, sektörel iş hacmine doğrudan katkı sunması hedefleniyor.

203 YENİ ÜRÜN TANITILACAK

Fuar kapsamında 203 yeni ürün tanıtımı ve 164 imza töreni planlanıyor. SAHA 2024'te 6,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen ihracat sözleşmelerinin, bu yıl en az 8 milyar dolara ulaşması hedefleniyor. Bu artış, savunma sanayiinde ihracat odaklı büyüme stratejisinin sürdüğüne işaret ediyor. Avrupa, ABD ve Kanada başta olmak üzere farklı coğrafyalardan çok sayıda resmi ve ticari heyet fuarda yer alacak. 140'ın üzerinde resmi heyet, 800'den fazla heyet üyesi ve 200'ün üzerinde ticari alım heyeti temsilcisi organizasyona katılım sağlayacak. Ayrıca 25'in üzerinde bakan ve üst düzey askeri yetkilinin fuarda bulunması bekleniyor.

BÜYÜK FİRMALARDAN BÜYÜK LANSMANLAR

Fuar kapsamında yüksek teknoloji sistemleri ilk kez sergilenecek. Baykar tarafından geliştirilen MIZRAK akıllı dolanan mühimmat, K2 kamikaze İHA ve Sivrisinek mühimmat sistemi fuarda tanıtılacak. ASELSAN ise yeni ürünler ve mevcut sistemlerin güncellenmiş versiyonlarıyla fuarda yer alacak. Şirketin hava, deniz ve kara platformlarına yönelik çözümleri tanıtım programında yer alıyor. ROKETSAN ve FNSS iş birliğiyle geliştirilen ALKA-KAPLAN yönlendirilmiş enerji silah sistemi platformu da fuarda sergilenecek. STM tarafından geliştirilen kamikaze İHA sistemleri, önleyici İHA çözümleri ve keşifgözetleme platformları da ilk kez kamuoyuna sunulacak.

9 MAYIS'TA HALKA AÇIK OLACAK

Yatırım ekosistemi de fuarın temel bileşenlerinden biri olarak öne çıkıyor. Uluslararası yatırım fonları, finans kuruluşları ve NATO Innovation Fund ile NATO DIANA programı bünyesindeki şirketler organizasyonda yer alacak. KOBİ'lerin finansmana erişimi ve uluslararası pazarlara entegrasyonu da fuar kapsamında desteklenecek. SAHA 2026'nın 9 Mayıs günü halka açık olarak planlandı. Organizasyonun, savunma sanayii ekosisteminde iş birliği, ihracat ve teknoloji geliştirme süreçlerine katkı sunması bekleniyor