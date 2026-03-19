Tek kullanımlık ürünle 1.5 milyarlık tasarruf

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, su kaynaklarına ve çevreye büyük zarar veren tek kullanımlık plastik ürünlerin kullanımına son vermek çalışmalarını sürdürüyor. STK ve sektör temsilcilerinin görüşleri de alınarak sene sonuna da yürürlüğe girmesi beklenen yeni yönetmelikle plastik çatal, bıçak, kaşık, tabak ve gıda kapları gibi tek kullanımlık birçok ürün kullanımdan kaldırılacak. Bu sayede yıllık 1.5 milyon ton karbondioksite eş değer karbon salımı engellenecek ve yaklaşık 1.5 milyar liralık atık yönetim maliyetinden tasarruf edilecek.

NELER YASAKLANACAK?

Tek kullanımlık plastik ürünlerden ilk etapta çatal, bıçak, kaşık, yemek çubuğu, tabaklar, genleştirilmiş polistirenden (EPS-köpük) gıda kapları, içecek kapları ve içecek bardakları, tamamen plastikten mamul içecek bardakları, içecek karıştırıcıları, tamamen plastikten mamul gıda kapları, pamuklu çubuklar ve pipetlerin piyasaya arzına son verilecek. Bunların yerine vatandaşlar doğa dostu cam, porselen, ahşap ve karton gibi alternatiflere yönlendirilecek.

İŞTE YENİ ALTERNATİFLER

Plastik ve köpük gıda kaplarının yerini kağıt kaplar, plastik ve köpük bardakların yerini kağıt bardaklar, plastik balon çubuklarının yerini ahşap balon çubukları, pplastik çay-kahve karıştırıcı kaşıkların yerini ahşap ve kağıt karıştırıcı kaşıklar alacak.



PLASTİKLER DOĞA KATLİAMINA DAVETİYE ÇIKARIYOR

BİLİMSEL tespitlere göre dünya genelinde üretilen plastiklerin yaklaşık yüzde 40'ı tek kullanımlık plastik ürünlerden oluşuyor. Küresel ölçekte yetersiz atık yönetimi uygulamaları nedeniyle tek kullanımlık plastiklerin önemli bir bölümü doğaya karışıyor. Deniz çöpünün yaklaşık yüzde 80'ini tek kullanımlık plastik ürünler ile plastik içeren balıkçılık ekipmanları oluşturuyor