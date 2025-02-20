Tek lisansla beş ülkede faaliyet gösterme hedefi!

Toplantıda, Türk Devletleri arasındaki fintek iş birliğini daha etkin hale getirmek için öncelikli stratejik alanlar tespit edildi. Tek lisansla tüm üye ülkelerde faaliyet gösterebilmek, dijital ödeme sistemlerinin entegrasyonu, sınır ötesi para transferlerinin kolaylaştırılması, regülasyonların uyumlu hale getirilmesi ve finansal teknoloji girişimlerinin desteklenmesi, ele alınan kritik konular arasında yer aldı.

Bu kapsamda, üye ülkelerin finansal sistemlerini daha uyumlu hale getirmek için ortak regülasyon önerileri geliştirilmesi ve fintek sektörünü destekleyici yasal düzenlemeler oluşturulması gerektiği vurgulandı. Tek lisansla iş yapabilme imkânı, platformun bölgesel ekonomik entegrasyonu hızlandırma ve finansal sistemleri daha erişilebilir hale getirme hedefleri açısından kilit bir adım olarak öne çıktı.

PROJELER, İNOVASYON VE İŞ BİRLİĞİ FIRSATLARI MASAYA YATIRILDI

Toplantıda, Türk Devletleri'nin fintek sektöründe ortak projeler geliştirmesi ve inovasyonu teşvik etmesi gerektiği vurgulandı. Sınır ötesi ödeme sistemleri, dijital cüzdanlar, blokzincir tabanlı çözümler ve finansal kapsayıcılığı artıracak modeller, tartışılan başlıca konular arasında yer aldı.

Ayrıca, üye ülkeler arasında teknoloji transferinin hızlandırılması ve fintek girişimcilerinin desteklenmesi için ortak fon mekanizmaları kurulması önerildi. Her ülkenin güçlü olduğu alanlarda bilgi ve teknoloji paylaşımını artırarak, bölgesel bir inovasyon ağı oluşturulması fikri toplantının öne çıkan başlıklarından biri oldu.

ORTAK EĞİTİM PROGRAMLARI, SEMİNERLER VE SERTİFİKALI KURSLAR PLANLANDI

Türk Devletleri arasında finansal teknoloji alanında yetkin insan kaynağını artırmak ve sektörün sürdürülebilir büyümesini sağlamak amacıyla, ortak eğitim programları, seminerler ve sertifikalı kurslar düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Bu kapsamda, öğrenciler, sektör profesyonelleri ve girişimciler için fintek eğitim modülleri geliştirilmesi ve üye ülkelerde ortak sertifika programları oluşturulması planlandı. Ayrıca, Türk Devletleri arasında bilgi paylaşımını artırmak amacıyla fintek zirveleri, paneller ve çalıştaylar düzenlenmesi için iş birliği mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiği üzerinde duruldu.

AGORA FİNTECH FUARI 2025'TE TÜRK DEVLETLERİ PAVİLYONU AÇILACAK

İlk Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Türk Devletleri'nin finansal teknoloji ekosistemini küresel arenaya taşımak ve uluslararası iş birliklerini geliştirmek amacıyla, TÖDEB tarafından organize edilen ve 17-19 Nisan 2025 tarihlerinde İstanbul'da ikincisi düzenlenecek Agora Fintech Fuarı'nda Türk Devletleri'ne özel bir pavilyon oluşturulması kararlaştırıldı.

Bu pavilyon, üye ülkelerdeki fintek girişimlerini, yenilikçi çözümleri ve dijital ödeme ekosistemlerini tanıtmak için önemli bir platform sağlayacak. Türk Devletleri, Agora Fintech Fuarı'nda birlikte hareket ederek bölgesel iş birliğini daha da güçlendirme ve ortak projeleri dünyaya tanıtma fırsatına sahip olacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI FİNANS OFİSİ ZİYARET EDİLDİ

Toplantının ardından, Türk Devletleri Fintek İş Birliği Platformu Yönetim Kurulu Üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'ni ziyaret etti. CBFO Başkan Yardımcısı Necip Fazıl Kaymak tarafından kabul edilen heyet yaptıkları görüşmede, platformun kısa ve uzun vadeli hedeflerini, bölgesel fintek ekosisteminin güçlendirilmesini ve Türk Devletleri arasında finansal teknolojilerde daha kapsamlı iş birlikleri kurulmasını konuları detaylı şekilde ele aldı.

Kaymak, Türk Devletleri arasındaki ekonomik entegrasyonun finansal teknolojilerle desteklenmesinin bölge için stratejik bir adım olduğunu belirterek, platformun bölgesel rekabet gücünü artırma potansiyeline sahip olduğunu ifade etti. Görüşmede ayrıca, fintek sektörünü destekleyecek politikaların geliştirilmesi, regülasyonların uyumlaştırılması ve girişimciliğin teşvik edilmesi gibi konular ele alındı.

UFUK BİLGETEKİN: "ÖNCE KENDİ GÜCÜMÜZÜ BİRLEŞTİRİYORUZ, SONRA KÜRESEL REKABETE HAZIRLANIYORUZ"

Türk Devletleri Fintek İş Birliği Platformu'nun kurulmasının, bölgesel ekonomik entegrasyon açısından stratejik bir adım olduğunu vurgulayan Platform Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin, toplantı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu platform, aslında uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bir proje. Türk Devletleri olarak önce kendi içimizde güç birliği yapmalı, sonra bu gücü küresel rekabete taşımalıyız. Fintek ekosisteminde, Türkiye'nin bir bölgesel merkez haline gelmesini hedefliyoruz. 5 ülkede tek lisansla faaliyet gösterebilmek, sınır ötesi finansal işlemlerde etkin çözümler geliştirmek ve kardeş ülkelerle iş birliğimizi güçlendirmek için önemli bir adım atıyoruz. Agora Fintech Fuarı 2025'te Türk Devletleri olarak bir pavilyon açarak bu gücümüzü tüm dünyaya göstereceğiz."

TÜRK DEVLETLERİ FİNTEK İŞ BİRLİĞİ PLATFORMU NEDİR?

Türk Devletleri Fintek İş Birliği Platformu, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın finansal teknoloji ekosistemlerini bir araya getiren stratejik bir iş birliği girişimidir. Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin yürütmektedir. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini ise AzFina Yönetim Kurulu Başkanı Ruslan Talibov üstlenmektedir. Yönetim Kurulu Üyeleri arasında; Mehmet Uçar (ZiraatPay Genel Müdürü), Murat Kastan (UPT Genel Müdürü), Ozan Bayülgen (Hepsipay Genel Müdürü), Eynar Abdullayev (GoldenPay YK Başkanı) ve Pünhan Narimanov (PashaPay YK Başkan Yardımcısı) yer almaktadır. Platform, dijital ödemeler, sınır ötesi finansal işlemler ve regülasyon uyumu gibi alanlarda ortak projeler geliştirerek, Türk dünyasında finansal entegrasyonu hızlandırmayı ve küresel rekabette güç kazanmayı hedeflemektedir.