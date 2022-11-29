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Giriş Tarihi: 29.11.2022 16:12

TEKNOFEST 2023 teknoloji yarışmalarına başvurular yarın akşam sona erecek

TEKNOFEST 2023 teknoloji yarışmalarına başvurular yarın akşam sona erecek.

AA
TEKNOFEST 2023 teknoloji yarışmalarına başvurular yarın akşam sona erecek

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamada, "Cumhuriyetimizin 100. yılında İstanbul, Ankara ve İzmir'de üçe katlanacak TEKNOFEST heyecanına ortak olmak, yarışmalara başvuru yapmak için son saatleri kaçırmayın" denildi.

Açıklamada, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen dünyanın en büyük teknoloji yarışmalarına başvurular için artık sona gelindiği hatırlatılarak, "13 milyon TL'nin üzerinde ödül, 30 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteğinin verileceği TEKNOFEST 2023 teknoloji yarışmaları için son başvuru tarihi yarın. Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST teknoloji yarışmalarına www.teknofest.org web sitesinden başvuru yapabilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.

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TEKNOFEST 2023 teknoloji yarışmalarına başvurular yarın akşam sona erecek
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