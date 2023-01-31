TEKNOFEST bu yıl İzmir ve Ankara’da da düzenlenecek

"Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonuyla hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen tüm teknoloji tutkunlarını bir araya getirecek TEKNOFEST 2023,

16-19 Mart tarihleri arasında İzmir Çiğli Havalimanı'nda, 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda, 30 Ağustos - 3 Eylül tarihleri arasında ise Ankara Etimesgut Havalimanı'nda düzenlenecek.

TAM BAĞIMSIZ YARINLARA

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar,Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Teknofest takvimini paylaşarak "Türkiye'yi her alanda tam bağımsız ve müreffeh yarınlara ulaştıracak milyonlarla birlikte #SenGeleceksinDiye İZMİR, İSTANBUL, ANKARA'dayız!" ifadelerini kullandı.

13 MİLYON TL ÖDÜL

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2023'te teknoloji yarışmalarında başarılı çalışmalara imza atan gençlere de 13 milyon TL'nin üzerinde ödül, 30

milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği verecek.

41 TEKNOLOJİ YARIŞMASI DÜZENLENECEK

TEKNOFEST 2023'te uzay ve havacılıktan, sağlık ve yazılıma, ulaşım sistemlerinden tasarım ve eğitime, çevre ve tarım teknolojilerine kadar birbirinden çeşitli ve tamamı geleceğin odak alanlarında kurgulanmış gençlerin ilgiyle takip ettiği 41 farklı teknoloji yarışması düzenleniyor