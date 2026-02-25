TEKNOFEST’te bir ilk: Maden Teknolojileri Yarışması düzenlenecek

Yürütücülüğünü Türk Altın İşletmeleri A.Ş.'nin üstlendiği yarışma; nadir toprak elementleri, lityum ve bor gibi kritik hammaddelerde dışa bağımlılığı azaltacak, çevre dostu ve yüksek katma değerli milli teknolojilerin geliştirilmesini amaçlıyor. Genç mühendisleri bu dönüşümün merkezine yerleştiren yarışma, madenciliği yalnızca bir çıkarım faaliyeti değil; ileri teknoloji, yapay zeka ve sürdürülebilirlik ekseninde yeniden tanımlanan stratejik bir alan olarak konumlandırıyor.

Yarışma kapsamında katılımcılardan; ileri cevher işleme teknolojileri, yerli yazılım ile tasarlanmış arama, izleme ve ölçme sistemleri, otonom madencilik uygulamaları, yapay zeka entegrasyonu, iş güvenliği çözümleri ve çevreye duyarlı üretim modelleri üzerine projeler geliştirmeleri bekleniyor. Stratejik madenlerin uç ürüne dönüştürülmesinden akıllı ve otonom maden araçlarına, yapay zeka destekli planlama yazılımlarından atık ve e-atıklardan değerli metal geri kazanımına kadar geniş bir vizyon sunan yarışma; sürdürülebilir su yönetimi ve rehabilitasyon çözümlerini de kapsayarak çevresel sorumluluğu merkeze alıyor.

Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören üniversite öğrencileri; lisans, ön lisans, yüksek lisans, doktora ve açık öğretim dahil olmak üzere yarışmaya başvurabiliyor. Bunun yanı sıra mezunlar, girişimler ve özel sektör temsilcileri de bu büyük teknoloji hamlesinin bir parçası olabiliyor. Böylece akademi, sanayi ve girişimcilik ekosistemi aynı hedef doğrultusunda buluşuyor.

Yarışmada dereceye giren takımları ise Cumhuriyet altını ile ödüller bekliyor. Birinci olan ekip 18 Cumhuriyet altını, ikinci 12 Cumhuriyet altını, üçüncü ise 6 Cumhuriyet altını kazanacak.

SON BAŞVURU TARİHİ 28 ŞUBAT

Madencilikte dijital dönüşümün, yapay zeka destekli üretimin ve çevre dostu mühendisliğin öncüsü olmak isteyen tüm gençler ve teknoloji girişimcileri TEKNOFEST 2026 Maden Teknolojileri Yarışması'na başvurmaya davet ediliyor.