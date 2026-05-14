Teknoloji destekli yangın kapıları hayat kurtarıyor

Artan sanayi ve turizm yatırımlarıyla birlikte binalarda yangın güvenliği her zamankinden daha kritik hale gelirken, uzmanlar standart dışı ürünlerin oluşturduğu risklere dikkat çekiyor. Özellikle son dönemde yaşanan otel ve toplu yaşam alanı yangınlarının ardından, yangın kapılarının sadece bir yapı elemanı değil, doğrudan hayat kurtaran bir güvenlik sistemi olduğu vurgulanıyor. Kale Kilit, yangın güvenliğinde kalite ve sertifikanın önemine dikkat çekerek, düşük maliyet uğruna tercih edilen standart dışı kapıların ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirtti. Şirket, Türk mühendisliğiyle geliştirilen yangın kapılarında yüksek dayanım, duman sızdırmazlığı ve uzun ömürlü kullanım özelliklerini bir arada sunuyor. Kale Endüstri Holding CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selim Taşo ise yangın güvenliğinde maliyet değil insan hayatının öncelikli olması gerektiğini belirterek, "Burada söz konusu olan sadece bir kapı değil, insanların hayatıdır" mesajını verdi. Şirket, tüm ürünlerinde ulusal ve uluslararası standartlara uygun test süreçleri yürüttüklerini vurguladı.

