Teknoloji devlerinden eş zamanlı küçülme hamlesi

Küresel teknoloji sektörü, yapay zekanın merkezde olduğu yeni bir verimlilik dönemine girerken iş gücü piyasasında da dikkat çeken değişimler yaşanıyor. Şirketler, milyarlarca doları bulan altyapı yatırımlarını dengelemek için insan kaynağı planlamalarını yeniden yapılandırıyor.
META'DAN YÜZDE 10'LUK KÜÇÜLME KARARI
Meta Platforms, toplam çalışanlarının yaklaşık yüzde 10'una karşılık gelen 8 bin kişiyle yollarını ayırmayı planlıyor. Şirket ayrıca daha önce açılması öngörülen 6 bin pozisyon için işe alım sürecini de askıya aldı.
İşten çıkarmaların 20 Mayıs itibarıyla hayata geçirilmesi beklenirken, şirketin bu adımla büyük dil modelleri ve sohbet botları gibi alanlardaki yüksek maliyetli yapay zeka yatırımlarını dengelemeyi hedeflediği belirtiliyor. Yapay zekanın yalnızca ürün geliştirmede değil, yazılım üretimi gibi iç süreçlerde de verimliliği artırması bekleniyor.
MİCROSOFT'TAN GÖNÜLLÜ AYRILIK HAMLESİ
Microsoft ise daha kademeli bir yöntem tercih ederek ABD'deki çalışanlarına gönüllü emeklilik programı sundu. Yaklaşık 125 bin kişilik kadronun yüzde 7'sine denk gelen 8 bin 750 çalışanın bu tekliften yararlanabileceği öngörülüyor.
Şirket tarihindeki en geniş kapsamlı gönüllü ayrılık uygulamalarından biri olarak öne çıkan program, belirli kriterleri sağlayan çalışanları kapsıyor. Bu sürecin arka planında ise Microsoft'un küresel ölçekte sürdürdüğü veri merkezi yatırımlarını finanse etme ihtiyacının etkili olduğu değerlendiriliyor.
Kıdem yılı ve yaş toplamı 70 ve üzeri olan çalışanlar bu tazminat paketinden faydalanabilecek.