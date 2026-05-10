Teknoloji girişimlerine 750 milyon dolarlık destek

Türkiye'nin teknoloji yolculuğunda genç yetenekleri desteklemek amacıyla Turkcell tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen "Yarının Teknoloji Liderleri" proje yarışmasının kazananları belli oldu. Yenilikçi fikirlerin ve milli teknoloji hamlesi vizyonunun ön planda olduğu etkinlikte, öne çıkan teknoloji girişimlerine toplamda milyonlarca liralık destek sağlandı. Ödül töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin teknoloji ekosisteminin geldiği noktaya dikkat çekti. Klasik yatırım modellerinin teknoloji alanında boyut değiştirdiğini belirten Bakan Kacır, şunları kaydetti: "Teknoloji girişimlerinin sermayesi çoğunlukla maddi değildir. Teknoloji girişimlerinin sermayesi akıl sermayesidir, fikir sermayesidir. Eş finansman ve fonların fonu mekanizmaları ile kamunun 1 lirasına özel sektörün de katkı vermesini sağlayarak, en az 750 milyon dolarlık bir yatırım hacmini Türk teknoloji girişimlerine sağlamış olacağız." Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, etkinliğin ev sahibi olarak yaptığı konuşmada, Turkcell'in teknolojiyi insan faydasına dönüştürme misyonunun altını çizdi. Koç, gençlerin potansiyelinin Türkiye'nin en büyük gücü olduğunu ifade etti.

