Teknolojide 2030 hedefi 100 bin girişim! Bakan Kacır Türkiye’nin saklı gücünü açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Nitelikli insan kaynağına yatırım yaparak ülkemizi küresel üretimin merkez üsleri arasına taşıdık." dedi.

SERBEST TİCARET YAKLAŞIMININ TERK EDİLDİ

12. Inspiring Best Practices Forum (IBPF) 2026 programına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, dünyanın derin bir yapısal dönüşümün ve çok katmanlı krizlerin eşiğinden geçtiğini, küresel ekonomide serbest ticaret yaklaşımının terk edildiğini söyledi.

Kacır, yerelde üretim, dostlardan ve komşulardan tedarikin yaygınlaştığının altını çizdi.

"YAPAY ZEKA VE KUANTUM YENİ DÖNEMİN BELİRLEYİCİSİ"

Bakan Kacır, yapay zeka, yarı iletkenler, uzay ve kuantum teknolojileri gibi alanların artık yalnızca ekonomik değil jeopolitik güç unsuru haline geldiğini vurguladı.

Kacır konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Yapay zeka, yarı iletkenler, uzay, kuantum gibi yenilikçi teknolojilere yön verenler, bu alanlarda oluşturdukları kapasite ve kabiliyeti uluslararası ticaretin ve diplomasinin yeni kurallarını belirlemek için bir kaldıraç olarak kullanıyor."

Türkiye'nin bu dönüşümü erken dönemde okuduğunu belirten Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde planlı sanayileşme politikalarının hayata geçirildiğini söyledi.

TÜRKİYE BİRÇOK SEKTÖRDE AVRUPA LİDERLERİ ARASINDA

Kacır, Türkiye'nin askeri insansız hava aracı üretiminde dünya liderleri arasında yer aldığını, ticari araç, güneş paneli, otobüs, beyaz eşya, çelik ve ağaç ürünlerinde ise Avrupa'nın lider üreticilerinden biri olduğunu belirtti.

Türkiye'nin ayrıca alüminyum, düz cam, seramik, plastik mamul, motorlu taşıtlar ve rüzgar türbini üretiminde de Avrupa'nın önde gelen ülkeleri arasında bulunduğunu ifade eden Kacır, AR-GE yatırımlarındaki artışa dikkat çekti.

Bakan Kacır, "2002'de 1,2 milyar dolar olan Türkiye'nin AR-GE harcamalarını 19,9 milyar dolara yükselttik." dedi.

AR-GE PERSONELİ 310 BİNİ AŞTI

Türkiye'de AR-GE personeli sayısının 2002'de 29 bin seviyesindeyken bugün 310 binin üzerine çıktığını belirten Kacır, savunma sanayisindeki gelişmelere de vurgu yaptı.

Kacır, Türkiye'nin artık kendi insansız hava araçlarını, füzelerini, mühimmatını, jet motorlarını, uçaklarını, helikopterlerini, uydularını ve elektronik harp sistemlerini geliştiren bir ülke konumuna geldiğini söyledi.

TOGG VE YENİ NESİL MOBİLİTE VURGUSU

Bakan Kacır, otomotiv sektöründe yaşanan dönüşüm sürecinde TOGG ile küresel sahnede yer aldıklarını ifade etti.

Kacır, "Elektrikli, bağlantılı, otonom ve akıllı mobilite teknolojilerini Türkiye adına yeni bir atılım sahasına dönüştürüyoruz." dedi.

HIT-30 KAPSAMINDA MEGA ENDÜSTRİ BÖLGELERİ KURULACAK

Türkiye Yüzyılı hedefleri kapsamında yüksek teknoloji yatırımlarını hızlandıracak yeni destek programlarının devreye alındığını belirten Kacır, tarihinin en büyük teşvik programlarından biri olan HIT-30 kapsamında önemli yatırımlar planlandığını açıkladı.

Kacır, mevcut 160 bin hektarlık planlı sanayi alanlarının 350 bin hektara çıkarılacağını belirterek şu bilgileri verdi:

"İlk aşamada Orta Anadolu Samsun-Mersin hattında, 13 ilimizde toplam 60 bin hektar büyüklüğünde 17 yeni mega endüstri bölgesi inşa edeceğiz."

Bu bölgelerde çalışanlar için lojman, sanayi ve teknoloji kolejleri gibi sosyal imkanların yer alacağını ifade eden Kacır, bölgelerin demiryolları ve limanlarla entegre şekilde planlanacağını söyledi.

2030 HEDEFİ: 100 BİN TEKNOLOJİ GİRİŞİMİ

Türkiye'nin teknoloji girişimciliğinde de büyük hedefler ortaya koyduğunu dile getiren Kacır, 2030 yılına kadar Türkiye'den 100 bin teknoloji girişiminin doğmasını hedeflediklerini söyledi.

Kacır, Turcorn girişimlerinin toplam değerlemesini 100 milyar dolara ulaştırmayı amaçladıklarını belirterek, "Turcorn 100 Programı'nı hayata geçirdik." dedi.

"TÜRKİYE'NİN GERÇEK GÜCÜ GENÇLERİNDE SAKLI"

Konuşmasının sonunda gençlere özel vurgu yapan Bakan Kacır, Türkiye'nin asıl potansiyelinin genç nüfusunda bulunduğunu ifade etti.

Kacır şu değerlendirmede bulundu:

"Yeter ki biz onlara inanalım, yeter ki onların önündeki engelleri kaldıralım, yeter ki evlatlarımıza imkan ve alan açalım."

