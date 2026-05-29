Teknolojide hedef 100 bin girişim

Türkiye, girişimcilikte yeni bir sıçrama dönemine hazırlanıyor. Son yıllarda hızlanan yatırım ekosistemiyle birlikte Türk teknoloji şirketleri küresel ölçekte büyümelerini sürdürürken, yeni dönemde destekler ile Türkiye'den doğacak teknoloji girişimlerinin sayısının katlanması amaçlanıyor. 2030 hedefleri arasında 100 bin teknoloji girişimi ve toplam değeri 100 milyar dolara ulaşan Turcorn ekosistemi öne çıkıyor.

SEKİZ TURCORN VAR

Türkiye'de bugün milyar dolar değerlemeyi aşan 8 teknoloji unicorn'u, yani "Turcorn" bulunuyor. Türk teknoloji şirketleri son dönemde özellikle yurt dışındaki satın almalarla büyümelerini hızlandırırken, küresel pazarlardaki etkinliklerini de artırıyor. Yeni dönemde bu şirketlerin değerlerini katlayarak büyümeye devam etmesi ve Türkiye'nin teknoloji markalarının dünya çapında daha görünür hale gelmesi hedefleniyor. Son 5 yılda teknoloji girişimlerine yapılan toplam yatırım 5,5 milyar dolara ulaştı. Bir önceki 5 yıllık dönemde bu rakam 550 milyon dolar seviyesindeyken, daha önceki dönemde yaklaşık 300 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmişti. Böylece Türkiye'de girişim sermayesi yatırımları son 15 yılda katlanarak büyüyen bir yapıya dönüştü. Yeni dönemde teknoloji girişimlerini büyütecek girişim sermayesi fonlarına 300 milyon dolarlık yeni kaynak aktarılması planlanıyor. Bu kaynak sayesinde Türk teknoloji girişimlerine en az 750 milyon dolarlık ek yatırım yönelmesi bekleniyor.

HEDEF 2030: 100 MİLYAR $

2030 vizyonu kapsamında Turcorn'ların toplam değerinin de 100 milyar doları yakalaması hedefleniyor. Teknoloji yatırımlarındaki büyümenin, Türkiye'nin üretim altyapısı ve sanayi gücüyle birleşerek yüksek katma değerli yeni ekonomi modelini desteklemesi bekleniyor.