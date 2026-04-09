Teknolojide Kadın Derneği'nin "Enerjide Teknolojik ve İnovatif Çözümler Yarışması" Kazananı Belli Oldu

2019 yılında kurulan Teknolojide Kadın Derneği (Wtech), Zehra Öney liderliğinde genç kadınların teknoloji istihdamındaki yerini güçlendiriyor. Kadının liderliği ve inovasyon yeteneğini çeşitli kapasite geliştirme programları ile destekleyen dernek, aynı zamanda birçok özel sektör şirketinin de iş birliği ile yarışmalar düzenliyor.

Geçtiğimiz dönemlerde Birleşmiş Milletlerin küresel hedefleri tarım ve su alanlarında farklı isimlerde 2 kez gerçekleştirilen yarışma, birçok genç kadının teknoloji dünyasındaki varlığını güçlendirmek için ilham olmuştu.

ENERJİ ODAKLI İNOVASYONA KADIN LİDERLİĞİ

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde 'Erişilebilir Enerji' temasıyla hayata geçirilen yarışma, kadın girişimcilerin yenilikçi projelerini desteklemeyi amaçlıyor. Wtech, kurulduğu günden bu yana teknolojik girişimlerde kadın liderliğini önceliklendirerek sürdürülebilir bir geleceğin inşasına katkı sağlıyor.

BÜYÜK ÖDÜL UP-TECHLABS'İN OLDU

Teknolojide Kadın Derneği Kurucusu ve Yönetim Kurulu Eş Başkanı Zehra Öney ile Enerjisa Perakende Şirketleri Genel Müdürü Ersin Esentürk'ün açılış konuşmalarını yaptığı törende, Türkiye'nin kadın girişimcilerinin enerji alanında teknolojik çözümler sunduğu rekabetçi bir sürecin ardından, tarımda enerji maliyetini azaltmaya yönelik projesi ile jüriyi etkileyen Up-techlabs, 600.000 TL'lik büyük ödülün sahibi oldu. Up-techlabs kurucu ortağı

Sevim Örs, ödül töreninde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Bu süreç, bize hem güçlü bir görünürlük hem de değerli iş birlikleri kazandırdı. Enerji verimliliği odaklı çözümlerin, gelecekte gıda üretiminin sürdürülebilirliği açısından belirleyici olacağına inanıyoruz."

"Sürdürülebilir Geleceğin Anahtarı Kadın Liderliği"

Teknolojide Kadın Derneği Kurucusu ve Yönetim Kurulu Eş Başkanı Zehra Öney, enerjinin doğru yönetilmesinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Enerjide Teknolojik ve İnovatif Çözümler Yarışması, kadın liderliğini destekleyerek enerji kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi için yenilikçi çözümlerin geliştirilmesine güçlü bir zemin hazırlıyor.

Türkiye bugün yenilenebilir enerji alanında önemli bir eşik aşmış durumda. Toplam kurulu gücümüzün %61,6'sı yenilenebilir kaynaklardan oluşurken, bu kapasite 75.000 megavat seviyesine ulaşmış durumda.

Bu tablo bir varış noktası olmaktan öte, yeni bir eşiğin başlangıcını temsil ediyor. 2035'e kadar 120.000 megavat kurulu güce ulaşma hedefi, enerji dönüşümünün üretimin ötesine geçerek akıllı yönetim, verimlilik ve teknoloji odaklı bir yapıya dönüştüğünü açıkça ortaya koyuyor. Kadın mühendislerimiz ve girişimcilerimiz, geliştirdikleri projelerle yalnızca çevresel sorunlara değil, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik hedeflerine de katkı sağlıyor.

Enerji sınırsız bir kaynak değil. Onu daha verimli, daha erişilebilir ve daha sürdürülebilir kılmak için teknolojiyi en stratejik şekilde kullanmak zorundayız. Yapay zekâ destekli enerji yönetim sistemleri ve akıllı şebekeler, bu dönüşümün en kritik araçları haline geliyor.

Bu yıl yarışmamızda birinci olan Up-techlabs ve kurucusu Sevim Örs, geliştirdikleri çözümle enerji dönüşümünün geleceğine güçlü bir katkı sundu. Yenilikçi ve teknoloji odaklı çözümleri teşvik ederek daha yaşanabilir, daha adil ve daha sürdürülebilir bir dünya için kararlılıkla ilerliyor; bu başarıların bir parçası olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz."

Yarışmanın ana sponsorluğunu üstlenen Enerjisa Enerji Perakende Şirketleri Genel Müdürü ve Teknolojide Kadın Derneği Sürdürülebilirlik Lideri Ersin

Esentürk ise teknoloji ve toplumsal fayda vurgusu yaparak ekledi:

"Hepimiz görüyoruz ki dünya bir enerji dönüşümünün içinde. Burada da iki kritik unsur öne çıkıyor: teknoloji ve insan. Yarışmamızı hayata geçirirken de bu unsurlar etrafında şekillenen bir amacı ortaya koyduk: Kadınların teknoloji ve bilim alanındaki varlığını güçlendirmek.

Girişimcilik ekosisteminin enerji teknolojilerindeki dönüşümde çok önemli bir rol oynadığına inanıyorum. Enerjisa olarak girişimcilerin adımlarını desteklemenin, ülkemizin enerji alanında geldiği güçlü yeri daha ileri taşımak için oldukça kıymetli olduğunu düşünüyoruz.

Bugün burada ortaya koyduğunuz her fikir, enerji dönüşümünün bir parçası olmak ile birlikte, Enerjisa'nın da 'Daha İyi Bir Gelecek' vizyonunu somut bir çıktısı. İnanıyorum ki bugün ortaya çıkan fikirler, yarının enerji sistemlerini şekillendirecek. Daha iyi bir gelecek için yarını şekillendirmeye bugünden başlayalım. Hep birlikte daha sürdürülebilir ve daha akıllı bir enerji geleceği inşa etmek üzere adım atıyor olmaktan gurur duyuyoruz."

YARIŞMA ÖDÜLLERİ

Yarışmanın girişimci kategorisinde 600.000 TL büyük ödül Up-techlabs-Sevim Örs'e verilirken, bireysel kategoride ise birinci olan Marelilght-Sedef Emekli'ye 75.000 TL, ikinci olan Glasbit-Emine Günay'a 50.000 TL ve üçüncü olan NUSAFE-Burcu Yaycı'ya 25.000 TL ödül takdim edildi.

Final Jürisi

Yarışmanın final jürisinde; Zehra Öney (Teknolojide Kadın Derneği), Ersin Esentürk (Enerjisa Perakende Şirketleri), Ayşegül Özkavukçu (Waytogo), Barış Sanlı (OECD), İbrahim Akgün (Saves), İstemi Mavi (İnavitas), Dr. Nefike Günden Sorathia (Bilkent Üniv.), Nihal Yazgan (Bilkent CYBERPARK), Tuğba Çörtelekoğlu (Çimsa) ve Volkan Yiğit (APLUS Enerji Danışmanlık) yer aldı.

Destekleyen Kuruluşlar

Yarışma; Enerjisa Enerji, Saves, İnavitas, APLUS Enerji Danışmanlık, Çimsa, Brisa, Dorçe Prefabrik & İnşaat, SabancıDx ve Bulutistan iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Teknolojide Kadın Derneği Hakkında

Teknolojide Kadın Derneği; teknoloji ve inovasyon alanında kadınların temsilini güçlendirmeyi, kadın liderliğini teşvik etmeyi ve teknoloji ekosisteminde kapsayıcı bir dönüşüm yaratmayı amaçlayan bir sivil toplum kuruluşudur. Dernek; eğitim, mentorluk, girişimcilik ve istihdam odaklı projelerle kadınların teknoloji alanında daha görünür ve etkin rol almasını desteklemektedir.

