Teknolojiyi üretmeyen bağımsız olamaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ATO Congresium'da düzenlenen 8. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda yaptığı konuşmada, dünyanın ekonomik, jeopolitik gerilimli dönemden geçerken diğer taraftan da teknolojik olarak da büyük bir dönüşüm içinde olduğunu aktardı. Yapay zekâ başta olmak üzere büyük bir küresel teknolojik dönüşümün içinde olunduğunu anlatan Yılmaz, ahlaki değerlerden kopuk bir teknolojik ilerlemenin toplumları nereye getirdiğini en iyi Gazze'de gördüklerini ifade etti. Yılmaz, dünyanın en gelişmiş teknolojik seviyeye sahip ülkelerinden birinin, dünyanın en büyük zulümlerinden, soykırımlarından birini işlediğini vurguladı. Teknolojiyi sadece kullanan, üretmeyen ülkelerin bağımsız olamayacağını vurgulayan Yılmaz, "Teknolojiyi sadece kullanmayacağız, üreteceğiz, geliştireceğiz, paylaşacağız ki egemenliğimizi de koruyabilelim" ifadesini kullandı.

170 MİLYON YENİ İŞ ÇIKACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da Dünya Ekonomik Forumu'nun son raporunda, gelecek süreçte 92 milyon işin ortadan kalkacağının, bunun yanında yaklaşık 170 milyon yeni işin ortaya çıkacağının öngörüldüğünü ifade etti. Işıkhan, "Bu tablo bize net olarak şunu göstermektedir. Değişim kaçınılmazdır ancak doğru hazırlıklarla ve öngörülerle, bu değişimi aynı zamanda büyük bir fırsata da dönüştürebiliriz. Özellikle teknolojik gelişmelerin yön verdiği alanlarda, ciddi bir büyüme beklenmektedir" diye konuştu. Bakanlık olarak dijital dönüşümde önemli bir pozisyonda olduklarını vurgulayan Işıkhan, "Özellikle dünyanın en ileri uygulamalarından biri olan e-Devlet sisteminde, SGK olarak en fazla kullanılan ve en çok tıklanan kurum durumundayız. 181 farklı uygulamamızla toplam 1,5 milyardan fazla tıklanma gerçekleşmiş durumda" diye konuştu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ise, savunma sanayisinde verimlilik yaklaşımına işaret ederek, "Hedefimiz her alanda verimli projeler üreterek, tam bağımsız Türkiye'yi vücuda getirmek" dedi. Yerli ve milli sistemlerin geliştirilmesiyle güvenlik kapasitesinin güçlendirildiğini söyleyen ve insan kaynağının önemine dikkati çeken Görgün, milli yetkinlik hamlesinin savunma sanayisinin uzun vadeli güvencesi olduğunu ifade etti.