TEKNOSAB lojistik üs olacak

BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye'nin ilk yüksek teknolojili organize sanayi bölgesi TEKNOSAB'da hayata geçirilen TEKNOSAB Lojistik Teknopark Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kuruluşundan itibaren kısa sürede önemli bir başarı ortaya koyduğunu söyledi. Başkan Burkay, Ekim 2024'te kurulan fonun bir yıl gibi kısa bir sürede TL bazında yüzde 126 değer kazanarak Türkiye'deki 10 büyük fon arasında değer artışında ilk sırada yer aldığını belirtti. İbrahim Burkay, Nisan ayında temelleri atılacak projenin Türkiye'nin en stratejik lojistik üslerinden biri olacağını söyledi. TEKNOSAB içerisinde, Güney Marmara'nın en büyük lojistik merkezini hayata geçirerek, sanayicinin üretim maliyetlerini düşürmenin yanında Bursa'yı küresel tedarik zincirinin en stratejik noktası haline getireceklerini söyledi. Başkan Burkay, fonun ilk ihracının Bursa iş dünyasına yapıldığını ve 650 yatırımcıya ulaştıklarını söyledi.

