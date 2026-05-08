Tekstile yeni yol haritası

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği ve Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği işbirliğiyle bu yıl 6'ncısı düzenlenen TEXSUM'6'da, tekstil sektörünün dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve katma değerli üretim eksenindeki dönüşümü ele alındı. Bursa Uludağ Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda sektör temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler bir araya geldi. "Sektörel Panorama: Mevcut Durum, Rekabet ve Fırsatlar" oturumunda konuşan UTİB Yönetim Kurulu Başkanı İhsan İpeker, tekstil sektörünün yüksek katma değer üreten stratejik bir alan olduğunu belirterek, gençlerin de içinde olduğu ekosistemde daha fazla değer üretimi olması gerektiğini söyledi.

DEĞER ARTIŞI SAĞLANDI

İpeker, Bursa'dan yapılan tekstil ihracatında kilogram başına değerin tekstilde 10 doların, konfeksiyonda ise 23 doların üzerine çıktığını vurgulayarak teknoloji, tasarım ve sürdürülebilirlik odaklı dönüşümün önemine dikkat çekti. ETHİB Yönetim Kurulu Başkanı Turan Göksan ise tekstilin sağlık, savunma sanayisi ve teknik tekstiller gibi birçok alanda varlığını güçlendirdiğini belirterek yapay zekâ, otomasyon ve dijital teknolojilerin sektörün geleceğini şekillendirdiğini ifade etti.