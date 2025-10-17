Telefona 10 kat hız kasaya 145 milyar kaynak

Türkiye'yi haberleşmede yeni bir çağa taşıyacak 5G ihalesinde Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone kıyasıya yarıştı. İhalelerde bant genişliği ve kapsama alanı sunan 11 frekans paketi için KDV dahil toplam 3 milyar 534 milyon dolar (145 milyar TL) teklif ile rekor kırıldı. Operatörler 1 Nisan 2026'ya kadar hazırlıklarını tamamlayarak bu tarihte 5G hizmetini yurt genelinde sunmaya başlayacak. Türkiye'yi 10 kat hızlı internet imkanına kavuşturacak olan 5G'de tarihi ihale dün Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) gerçekleşti. Saat 10.30'da başlayan ihale öncesinde, İhale Komisyonu Başkanı da olan BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, kısa bir değerlendirme yaparak haberleşmede 5G ile yeni bir devrin başlayacağını belirtti. Karagözoğlu, yapay zeka, otonom sistemler, makineler arası iletişim, nesnelerin interneti uygulamalarının daha etkin hale geleceğini kaydetti.

İHALE 3 SAAT SÜRDÜ

İhaleye katılan Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone temsilcilerinin, İhale Komisyonu'na teklif dosyalarını teslim etmesinin ardından ihaleye geçilirken, kıyasıya süren rekabet yaklaşık 3 saat sürdü. İhale, iki farklı bantta, her bir frekans paketi için belirlenen asgari değerler üzerinden 11 frekans için gerçekleştirilirken, 700 MHz frekansında A1, A2 ve A3 paketleri için Turkcell 429 milyon dolar, Vodafone 426 milyon dolar, Türk Telekom 425 milyon dolar teklif ile paketleri paylaştı. Böylece bu 3 paket için toplam teklif 1 milyar 280 milyon dolar oldu. 3.5 GHz frekansındaki B1, B2 ve B3 paketleri için Türk Telekom 209 milyon dolar, Vodafone 201 milyon dolar ve Turkcell 200 milyon dolar teklif verdi. Buradaki toplam teklif tutarı da 624 milyon dolar oldu. İhalede B4 paketine 187 milyon dolarla, B5'e 186 milyon dolarla ve B6'ya 208 milyon dolarla en yüksek teklifi Turkcell verdi. İhalede Türk Telekom B7 paketine 212 milyon dolarla, B8 paketine de 248 milyon dolarla en yüksek teklifi verdi.

BEKLENTİNİN ÜZERİNE ÇİKİLDİ

Bu sonuçlarla ihalede Turkcell 5, Türk Telekom 4 ve Vodafone 2 frekans paketi almış oldu. İhaleye 2 milyar 125 milyon dolar gelir beklentisi ile çıkılırken, ihalelerde toplam KDV hariç 2 milyar 945 milyon dolar, KDV dahil 3 milyar 534 milyon dolar gelir sağlandı.

3 EŞİT TAKSİTTE ÖDEYECEKLER

İhale sonucunda oluşan bedel, ihaleyi kazananlar tarafından 3 eşit taksitte ödenecek. Taksitlerin vadesinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödeme yapılmayan miktar ve süre için yıllık yüzde 7.93'ün iki katı kadar gecikme faizi uygulanacak. Ödemenin vade tarihinden en fazla 30 gün içinde belirtilen faiz oranı ile yapılmaması halinde ise BTK tarafından ilgili yetkilendirmenin fesih sürecine ilişkin işlemler başlatılacak. 30 Nisan 2029'da sona erecek mevcut yetkilendirmelerin 5G ihalesi kapsamına dahil edilebilmesi için işletmeciler, her yıl brüt satışlarının yüzde 5'i oranında ödeme yapacak. Yetkilendirme süresi 31 Aralık 2042'ye kadar devam edecek. İhalede yerlilik şartı yüzde 60 oldu. Operatörler 1 Nisan 2026 itibariyle yurt genelinde 5G hizmetini sunmaya başlayacak. Bu tarihte cihazları 5G'ye uyumlu olan vatandaşlar ücretsiz bir şekilde 5G'ye geçiş yapacak.



URALOĞLU: EKONOMİMİZE BÜYÜK KATKI SUNACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'yi iletişimde daha da ileriye taşıyacak 5G ihalesinin sonuçlarına ilişkin, "5G ihalesi kapsamında asgari değer olarak belirlediğimiz 2 milyar 125 milyon dolar hedefimiz, KDV ile 3 milyar 534 milyon dolara ulaştı. Ekonomimize büyük katkı sunacak 5G ihalemize katılan Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'a teşekkürlerimi iletiyorum" değerlendirmesinde bulundu.



TELEFONLAR ANINDA 5G'YE GEÇTİ

BTK salonunda yapılan ihalenin ardından salonda bulunan gazeteciler ile görevlilerin şebekeleri 5G işaretine geçerek, yüksek hızlı internet BTK'da kullanılmaya başlandı. İhale esnasında Türk Telekom ve Turkcell'in borsada değeri yüzde 2.5 kadar arttı. İhale sonrası operatörlerin temsilcileri sahnede hatıra fotoğrafı çektirirken, bazıları 5G'yi temsilen elleriyle 5 işareti yaptı. İhalenin ardından katılımcılarla 5G logolu pasta kesildi.





PAMUK ELLER CEBE

İhale sonrasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, katılımcıları tebrik etmek için salona gelirken, Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, Vodafone Türkiye Ceo'su Engin Aksoy ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Sayan bu sırada esprili bir dille "Pamuk eller cebe" deyince, salonda kahkahalar atıldı. Sayan konuşmasında "Bu yalnızca bir ihale sonucu değil Türkiye'nin teknolojide bağımsız, güçlü yürüyüşünün en unutulmaz anlarından biri" dedi.



TURKCELL: LİDER OPERATÖR KİMLİĞİMİZİ PERÇİNLEDİK

TURKCELL Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç ihalenin ardında yaptığı açıklamada, "5G ihalesi ülkemiz için tarihi bir eşiği simgeliyor. 5G ihalesinde en hızlı, en güçlü ve en kapsamlı hizmeti sunmak için gerekli frekans bantlarını alarak bu büyük dönüşüm sürecinin en önemli aktörü olduk. Lider operatör kimliğimizi perçinledik. Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük etmenin heyecanını yaşıyoruz. Türkiye'nin dijitalleşmesi, gelişmesi ve dünyada söz sahibi olması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bugün frekans bantları için ödeyeceğimiz tutarla birlikte 30 milyar doları aşan bir yatırımı ülkemize yapmış olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.



TÜRK TELEKOM: ABONE BAŞI EN YÜKSEK KAPASİTE BİZDE

TÜRK Telekom CEO'su Ümit Önal ise "2050 yılına kadar uzatılan imtiyaz sürecimizle Türkiye ekonomisine 20 milyar doların üzerinde doğrudan katkı sağlarken, bugün gerçekleştirilen 5G ihalesiyle ülkemiz ekonomisine 1 milyar doların üzerinde yeni bir katkı sunacağız. İhale sonrası en yakın rakibimizin 1.5 katı frekans aldık. 5G'de abone başı en yüksek kapasite kullanım hakkına sahip olduk. 5G ihalesindeki tüm paketlerde, planladığımız şekilde aldığımız frekanslar sayesinde, en iyi müşteri deneyimini sunma hedefimizi bir adım daha ileri taşıyor, Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkı sağlama sorumluluğumuzu sürdürüyoruz" diye konuştu.



VODAFONE: 81 İLDE 922 İLÇEDE 5G'Yİ SUNACAĞIZ

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, "Türkiye'de 5G dönüşümünü en hızlı şekilde hayata geçirmek için gerekli spektrum dengesini sağlamış durumdayız. Tahsis edilen frekansların yüzde 75'i operatörlere eşit bir şekilde dağıtıldı. Güçlü bir 5G şebekesi için ihtiyacımız olan frekansları aldık. 5G için 5 yıldır yoğun bir biçimde hazırlanıyoruz. Dünyada 5 kıtada 5G deneyimine sahip bir operatör olarak bu teknolojiye dünden hazırız. 1 Nisan 2026 itibarıyla 81 ilde 922 ilçeye yayılan kapsamamızla müşterilerimize en iyi 5G deneyimini sunacağız" dedi.

İŞTE BEŞ SORUDA 5G

-5G nedir ve neden önemli?

5G, yeni nesil mobil iletişim altyapısı. 4.5G'ye kıyasla 10 kata varan hız ve daha güvenli bir bağlantı sunan 5G, internette yapılan tüm kullanımları daha yüksek hızla, daha düşük gecikme ile deneyimleme imkânı tanıyacak. Bu teknoloji, özellikle akıllı şehirler, otonom araçlar ve IoT (nesnelerin interneti) gibi yenilikleri mümkün kılan altyapıyı sağlayacak. 5G'nin hız artışıyla birlikte kapasite artışı da olacak. 1 kilometrekare alan içinde 1 milyon cihazın sorun yaşamadan veri alıp gönderebilmesi 5G ile mümkün hale gelebilecek.

-4.5G'den farkı nedir?

5G'de, hız en önemli avantaj olarak öne çıkıyor. Mevcut 4.5G ile dakikalar içerisinde indirilen HD kalitedeki bir film 5G ile saniyeler içerisinde indirilebilecek. 5G, internet kullanımı sırasında ortaya çıkan gecikme sürelerini minimuma indirerek kullanıcı deneyimini artırırken buna ek olarak yüksek bant genişliği sayesinde stadyum, konser alanı gibi çok sayıda kullanıcının bulunduğu ortamlarda bile yüksek hızlı internet imkanı sağlayacak.

-Telefonlar 5G'ye uyumlu mu?

Telefon kullanan yaklaşık 85 milyon abonenin, 22 milyonun cep telefonu 5G'ye uyumlu cihazlardan oluşuyor.

Türkiye'deki telefonların 4'te biri kadarı 5G uyumlu telefonlardan oluşuyor.

-Tarife değiştirmek gerekir mi? Herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek kalmadan, mevcut kullanılan tarife kullanılmaya devam edilerek 5G hizmetinden yararlanılabilecek. Aboneler, 5G için herhangi bir ek ücret ödemesi yapmayacak.

-5G kullanıldığı nasıl anlaşılacak?

Kullanıcılar, anlık internet kullanımlarını 5G ile mi yoksa 4.5G ile mi yaptığını mobil cihazındaki ibareye bakarak anlayabilecek. 5G kapsama alanı içerisinde mobil cihazdaki ağ göstergesinde 4.5G (LTE) yerine 5G yazacak.