Telekom sektöründe dev birleşme

Ekonomi tarihinin en büyük halka açık şirket birleşmelerinden birine hazırlanan Deutsche Telekom, ABD'li iştiraki T-Mobile US ile tek çatı altında toplanarak 384 milyar dolarlık küresel bir dev yaratmayı hedefliyor. Bloomberg ve Handelsblatt gibi yayın organlarının kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Alman teknoloji devi Deutsche Telekom, ABD'deki dev iştiraki T-Mobile US ile tam birleşme seçeneğini masaya yatırdı. Henüz başlangıç aşamasında olan bu plan hayata geçerse, ekonomi tarihindeki en büyük halka açık şirket devralmalarından biri gerçekleşmiş olacak. Üzerinde durulan planın merkezinde, her iki şirketin hisselerini de bünyesinde toplayacak yeni bir holding şirketi kurulması yer alıyor. Yeni holdingin sahipleri, aralarında Alman hükümetinin de bulunduğu mevcut yatırımcılar olacak. Birleşen yeni devin hem ABD hem de Avrupa'daki büyük borsalarda halka arz edilmesi hedefleniyor. Tek çatı altında birleşmenin, şirketin piyasa değerlemesini artıracağı ve gelecekteki olası satın almalarda elini güçlendireceği öngörülüyor. Alman federal hükümeti yüzde 14.1, devlet bankası KfW ise yüzde 14.2 pay ile Deutsche Telekom'un toplamda dörtte birinden fazlasını kontrol ediyor. Tam birleşme gerçekleştiğinde Alman devletinin yeni kurulacak dev şirketteki payı ciddi oranda seyrelmiş olacak. Stratejik öneme sahip bu şirketteki kontrol gücünün azalma ihtimali, federal hükümetin onayı önündeki en büyük engel olarak görülüyor.

