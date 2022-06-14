Temdit Ne Demek? Ekonomi Terimi Olarak Bankacılıkta Temdit Nedir?

Temdit ne demek sorusuna ekonomi terimi olarak yanıt verilebilir. Ancak daha açık ve net bir açıklama yapmak mümkündür. Gündelik hayatta çok fazla kullanılan bir kelime değildir. Bu nedenle de temdit kelimesinin anlamını bilen kişi sayısı da çok yaygın değildir. Bu nedenle ekonomi terimi olarak bankacılıkta temdit nedir sorularının yanıtlarını sizler için araştırdık ve yazımızda paylaştık.

Temdit Ne Demek?

Temdit eskiden sık kullanılan ancak günümüzde fazla kullanılmayan kelimelerden biridir. Aynı zamanda Arapça kökenli olduğu da söylenebilir. Türkçeye yerleşen bu kelime farklı birçok yerde karşınıza çıkabilir.

Günümüzde genelde eş anlamları daha çok kullanılır. TDK anlamına bakıldığında en çok karşılaşılan anlamı ise uzatma ve sürdürme şeklindedir. Temdit etmek şeklinde deyim olarak da kullanılabilen bir kelimedir. Bu bakımdan kullanımı için birçok detaydan bahsetmek mümkün olabilir.

Repo Temdit Ne Demek?

Temdit kelimesi ekonomi ve bankacılık sektöründe de sıklıkla kullanılan kelimelerden biridir. Temdit kelimesi her ne kadar sözlük anlamı olarak sürdürme ve uzatma olarak açıklansa da ekonomideki anlamı daha farklıdır. Ekonomi ve ticari alanda bu kelime borcun ifası anlamını taşır. Aynı zamanda herhangi bir işleme gerek duyulmaksızın var olan süreye yeni bir zaman eklemek şeklinde de açıklanabilir.

Borç ve alacak söz konusu ise temdit kelimesi çok sık kullanılır. Bu durum borcun ya da alacağın süresinin uzatılması şeklidir. Kelimeyi repo üzerinden de ele almak gerekir. Tarafların yapmış olduğu anlaşmalar ile ilgili olarak repo vadesinin uzatılması repo temdit olarak ifade edilmektedir.

Bankacılıkta Temdit Ne Demek?

Bankacılık sektöründe en çok kullanılan kelimelerden birisi temdit kelimesidir. Bu kelime borçların ya da alacakların süresinin belirli bir süre daha uzatılması anlamını taşır. Ekonomide sıklıkla kullanılan temdit kelimesi son derece önemlidir.

Bankacılık sektöründe temdit Merkez Bankası ya da SPK üzerinden ele alınarak gerçekleştirilir. Ürün alım ve satım işlemlerinde, borcu olan kişiler için temdit uygulaması yapılabilmektedir. Bu süre uzatımı gerçekleştirildiğinde alışveriş işlemlerinin de sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanır.

Ekonomi Terimi Olarak Bankacılıkta Temdit Nedir?

Ekonomide temdit kelimesi süre uzatmak olarak tanımlanır. Faiz ve benzeri durumlara gerek duyulmadan borç ya da alacakların süresinin uzatılması şeklinde açıklanabilir. Güvenle ve sağlıklı bir şekilde ticari alışverişlerin yapılabilmesinde temdit kelimesinin oldukça büyük bir önemi vardır.