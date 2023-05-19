‘Temeli yok’ dediler tabelası bile asıldı

Muhalefetin"Temeli atılmadı" diyerek algı yaptığı 300 yataklı Hatay Defne Devlet Hastanesi inşaatında son aşamaya gelindi. 55 gün gibi rekor bir sürede yüzde 95'i tamamlanan hastanenin peyzaj çalışmaları devam ediyor. Çevre düzenlemesinin bitmesi halinde hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılması planlanan Defne Devlet Hastanesi için İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Boş araziye beton döküp, sahte temel atma töreni" diye dezenformasyon yaptığını unutmayan vatandaşlar, "Meral Hanım'ı götürün, tedavi olsun", "Açılışına Ekrem ve Meral Hanım'a resmi yazıyla davet gönderin" diyerek yorum yaptı.Yüzde 60'a yakını ağır çelikten yapılan hastanenin, 55 gün gibi rekor bir sürede yüzde 95'ine yakını tamamlanarak tabelası asıldı. Hastanenin içinde 12 ameliyathane, 80 yoğun bakım yatağı bulunuyor. Sosyal medyada Defne Devlet Hastanesi'nin tamamlanmış halinin yayınlandığı videonun altına yüzlerce vatandaş beğeni ve yorum yaptı. Vatandaşlar, "Helal olsun. Söz verdiler, 2 ay olmadan hastane bitti", "Yüzünüz kızardı mı? Özür dileyin", "Yalan diyordun, kimmiş yalancı? Tiyatrocu Ekooo", "Gördünüz mü? Hastane bu kadar kısa süre de nasıl bitiyormuş. Heykel dikmiyoruz iş yapıyoruz iş!", "Meral Hanım'ı götürün, tedavi olsun" dediler.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Mart'ta İskenderun'da "Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni'nde Defne Devlet Hastanesi'nin temelini atmıştı. Bostancık Mahallesi'nde yapımına süratle başlanılan hastane için 25 Mart'ta İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, "Erdoğan dün, Hatay Defne'de hastane temeli attı. Artık göz boyamayı bile beceremiyorlar" tweeti paylaşmıştı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, başdanışmanı Çömez'in iddiasını grup konuşmasına taşıyarak, "Boş araziye beton döküp, sahte temel atma töreni" diyerek dezenformasyona devam etmişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Oraya gidip, 'Aman aman hemen bir temel atalım, iki yere beton dökelim, üç yerde sallanan demirlere beton fışkırtalım…' Bakın; bu kötülük. Bakın; bu kötü akıl" diye yorum yapmıştı. CHP sözcüsü Faik Öztrak "Göstermelik beton döküp, sorumluluklarının üstünü örtmeye çalışıyorlar. Beton mikserleri sahaya sürülüyor. Döktüğü betonu da sosyete pazarındaki çığırtkanlar gibi 'Deniz kumu değil ha! Mıcırıyla, çimentosuyla demiriyle dört dörtlük' diyerek bir de pazarlıyor. Her işleri yalan" demişti.