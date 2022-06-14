Temettü Nedir? Ekonomi Ve Borsa Terimi Olarak Temettü Hisseleri Ne Demektir?

Borsada kullanılan birçok terim bulunuyor. Bunlardan birisi de temettü terimidir. Genel olarak hisse senetlerine yatırım yapanlar için temettü nedir sorusunun yanıtı merak edilir. Par payı anlamına gelen bu terimi daha detaylı olarak bilmek gerekir. Bu terim hakkında bilinmesi gereken noktalar bulunur. Ekonomi ve borsa terimi olarak temettü hisseleri demektir sorularını araştırdık ve yazımızda sizler için paylaştık.

Temettü Nedir?

Temettü, borsa sektöründe en çok duyulan terimler arasında yer alır. Genel olarak hisse senetleri ile ilgilenen kişilerin araştırdığı bir konudur. Temettü kar payı olarak açıklanabilir. Kişilere verilen bir ortaklık hakkı olarak da tabir edilebilir. Şirketteki ortakların hisse senetlerindeki kar paylarını gösteren bir terimdir. Bu bakımdan hem borsa hem de ekonomi açısından temettü terimini bilmek büyük bir önem taşır.

Daha net bir açıklama yapmak gerekir ise şirketlerin net karlarından vergi ve diğer tüm ödemeler çıkıldıktan sonra kalan miktarın belirli bir kısmının ortaklar arasında bölünmesidir. Yani her ortağın alacağı kar miktarı şeklinde açıklanabilir.

Temettü

Temettü diğer adı ile kar payıdır. Bir şirketin hisselerine ortak olan herkesin arasında paylaştırılması gereken bir kar payı olarak da açıklanabilir. Net kardan gerekli vergiler düşüldükten sonra herkese hisseleri doğrultusunda dağıtılan bir paydır.

Temettü oranı da yatırımcıların bilmesi gereken bir durumdur. Bu oran ile şirketlerin yılsonu bilançoları detaylı olarak belirlenir. Şirketlerin ortaya çıkardığı net kar ve yatırımcılara ödenecek olan temettülerin belirlenmesinde önemlidir.

Genelde temettü ödemeleri kalan tutarların %202sinden daha az olmayacak şekilde yapılmalıdır. Bu ödemelerin yapılabilmesi için gerekli olan temettü ödeme kararı da şirketin yönetim kurulu talebi üzerine şirket genel kurulunda alınan bir karardır.

Temettü Veren Hisseler

Kar payı olarak açıklanan temettü hisseleri arasında birçok isimden bahsetmek mümkündür. Son yıllarda gelişme gösteren şirketler arasında kar payı dağıtımını yüksek yapan birçok şirket bulunuyor. Özellikle temettü şampiyonları arasında EREGL, TBORG, ANGEN, TTKOM gibi isimleri saymak mümkün olabilir. Bunlar gibi yatırımcısına temettü ödeyen firmalar borsada daha fazla tercih ediliyor. Çünkü temettü ödemelerinin yapılması yatırımcı üzerinde bir güven yaratıyor. Sermaye getirisi olması hisse senedinin önemli bir avantajı olarak görülüyor.

Ekonomi ve Borsa Terimi Olarak Temettü Hisseleri Ne Demektir?

Ekonomide ve borada temettü önemli bir terimdir. Temettü hisse senetleri için dağıtılan bir kar payı açıklaması yapılabilir. Temettü alımı için kişilerin hisse senedine sahip olması gerekir. Bu şekilde şirketlerin kar paylarına ortak olabilirsiniz. Temettü ödeme tarihinde de elinizde bulunan hisse senetleri sizlere temettü hakkı verir.