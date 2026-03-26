Haberler Ekonomi Haberleri Tera Yatırım 4 yeni şirket ile borsaya güçlü giriş yaptı! 22 günde 7,2 milyar TL'lik halka arz rekoru
Giriş Tarihi: 26.03.2026 12:45 Son Güncelleme: 26.03.2026 12:46

Borsa İstanbul'da halka arz rüzgarı Türkiye sermaye piyasalarının öncü kurumlarından Tera Yatırım ile hızla sürüyor. Tera Yatırım, 22 günde 4 şirket ile borsaya güçlü bir giriş yaptı. Toplamda 47,3 milyar liralık talep gelirken, 1,2 milyon tekil yatırımcı şirketlere yoğun ilgi gösterdi. Tera Yatırım Genel Müdürü Emir Münir Sarpyener “Ekibimiz 22 günde uykusuz kalarak 7,2 milyar liralık 4 halka arz gerçekleştirdi. Bu matematiksel bir rekordur" dedi.

Türkiye sermaye piyasalarının öncü kurumlarından Tera Yatırım, 2026 yılına da güçlü başladı. Son 5 yılda 348 milyon dolarlık halka arza aracılık eden Tera Yatırım, 11 Şubat-4 Mart tarihleri arasında, 16 işlem gününde 4 şirketin halka arzını gerçekleştirdi.

4 ŞİRKET İLE 7,2 MİLYAR BÜYÜKLÜĞE ULAŞTI

11 Şubat - 4 Mart tarihleri arasında, yani 22 günde Tera Yatırım liderlik ettiği Ata Turizm, Savur GYO, Luxera GYO ve MetropolCard'ın halka arzlarında toplamda 47,3 milyar liralık talep geldi. 1,2 milyon bireysel yatırımcının katıldığı 4 halka arzın büyüklüğü ise 7,2 milyar lira oldu.

GÜVENİN GÜÇLÜ GÖSTERGESİ

Tera Yatırım Genel Müdürü Emir Münir Sarpyener, "22 günde 4 halka arz gerçekleştirdik. Bu matematiksel bir rekordur, dünyada pek örneği yoktur" dedi.

Sarpyener elde edilen bu sonucun sermaye piyasalarına duyulan güvenin güçlü bir göstergesi olduğunu belirterek "1,2 milyon tekil yatırımcının katılım sağladığı bu süreç, tabana yayılan yatırımcı ilgisinin sürdüğünü kanıtladı" diye konuştu.

HALKA ARZDA İLK ÜÇTEYİZ

2025 yılı sonuna kadar 13 şirketin halk arzına liderlik ettiklerine dikkat çeken Sarpyener "2025 başından bu yana gerçekleştirdiğimiz halka arzlardaki toplam 348 milyon dolar büyüklükle ilk 3'teyiz" ifadelerini kullandı.

Sarpyener'in verdiği bilgiye göre bu rakama 4 yeni halka arzla birlikte 163 milyon dolar (7,2 milyar lira) daha eklenince Tera Yatırım'ın aracılık ettiği halka arzların büyüklüğü yarım milyar doları aştı.

