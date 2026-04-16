Tera’dan 100 bin liraya konuta yatırım fırsatı

Tera Portföy, gayrimenkul yatırımlarında erişimi kolaylaştıran yeni modeli hayata geçiriyor. Tera Portföy Yönetim A.Ş. Birinci Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu (TN1), nitelikli yatırımcılara minimum 100 bin liralık katılım payı ile gayrimenkul proje gelirine ortak olma imkanı sunuyor. Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, "Grubumuzun ilk proje gayrimenkul yatırım fonu TN1, yatırımcıların gayrimenkul sektöründeki yatırımlara erişimini kolaylaştıracak. TN1'in ilk projesi, yaklaşık 7 bin metrekare arsa üzerinde 218 bağımsız bölümden oluşan Sancak Dora olacak. Fon, bünyesinde yeni projeleri de hayata geçirerek sürekliliği olan bir fon olacak," dedi. Emre Tezmen, "Grup olarak yeni yatırım araçları geliştirerek bireysel yatırımcılara sunmayı hedefliyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda ilk proje GYF'mizi hayata geçiriyoruz. Bunun diğer GYF'lerden birçok farkı olacak. Özellikle yeni projeleri TN1'e dahil ederek sürekliliği olan bir fon oluşturacağız," dedi. 250 milyar TL'yi aşan portföy büyüklüğüyle mevduat banka grupları dışındaki portföy yönetim şirketleri içinde ilk sırada yer aldıklarını belirten Tezmen, TN1 fonuyla ilgili şunları söyledi: "Diğer GYF'ler genelde belirli dönemlerde alım satıma açık. Bizimki her gün alıma açık olacak. Diğerleri yüksek katılım tutarı ve sınırlı yatırımcıya sahip. Katılım tutarını düşük tuttuk. 100 bin lirası olan nitelikli yatırımcı doğrudan fon alabileceği için yatırımcı sayısı fazla olacak."

SÜRECE ORTAK OLUNUYOR

"Tera olarak, yatırım fonlarımızdaki performansımızı ve tecrübemizi gayrimenkul tarafına taşıyarak yatırımcılarımıza yeni bir yatırım alternatifi sunuyoruz," diyen Emre Tezmen, süreci şöyle anlattı: "Tera olarak, süreci başından sonuna kadar profesyonel şekilde yönetiyoruz. Yani projenin sahibi fon. Yatırımcı operasyonel hiçbir yük almadan, bir gayrimenkul projesinin hem yatırımcısı hem ortağı oluyor. Yatırımcı arsa alımından projenin satışına kadar olan tüm sürecin kazancına ortak oluyor. Hem proje geliştirme kârı hem de konut satışı geliri elde ediyor." Sancak Dora'nın toplam büyüklüğünün yaklaşık 3 milyar lira olacağını belirten Tezmen, resmi izinlerle birlikte inşaata başlamayı ve 18 ayda projeyi tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

ALIM-SATIM NASIL OLACAK?

Fonda minimum katılım tutarında alt limit düşük tutuldu. 100 bin TL'si olan nitelikli yatırımcılar alım talimatı verdiğinde işlem ertesi gün gerçekleşecek. Fon'dan 2 yıl öncesinde çıkan yatırımcılardan yasal düzenlemeler dahilinde yüzde 17,5 stopaj vergisi alınırken, erken çıkış komisyonu da yüzde 20 olarak belirlendi. Fon 2 yıl elde tutulduğunda ise stopaj sıfırlanıyor.

FONA SÜREKLİ YATIRIMCI ALIMI YAPILACAK

Tera Portföy Yönetim A.Ş. Birinci Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun (TN1) değerleme süreciyle ilgili bilgi veren Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Ethem Umut Beytorun da "TN1, diğer fonlarda olduğu gibi satışa kapanmayacak, sürekli giriş imkânı olacak. Fonda katılım pay tutarı 100 bin lira olacak. Her ay proje ilerleme raporu hazırlanarak, fonun pay fiyatı güncellenecek. Üçüncü yıldan itibaren de katılımcılara ayrıca kâr payı dağıtılacak. Fonda iki yıldan uzun süre kalanlar için stopaj sıfıra düşüyor. Erken çıkanlar için de komisyon söz konusu. Uzun vadeli düşünen yatırımcılar kazançlı çıkacak," dedi.