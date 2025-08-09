Terörsüz Türkiye güveni artırdı İstanbul’a yıldız yağıyor

Dünya çapında milyonlarca dinleyicisi olan sanatçıların turnelerine İstanbul'u dahil etmesiyle dünyanın gözü kulağını buraya çevrildi. Geçen hafta Instagram'da 72 milyon takipçiye sahip Justin Timberlake'in konserinin ardından 247 milyon takipçiye sahip olan Jennifer Lopez'in konseri gözleri İstanbul'a çevirdi. Sosyal medya hesaplarından İstanbul boğazı ve konserlerinden fotoğraflar paylaşan dünya starları, milyonlarca takipçiye İstanbul'u tanıttı.Bu tarz etkinliklerin şehir turizmine çok büyük katkı sağladığını vurgulayan turizmciler, "Terörsüz Türkiye sürecinde güvenli ülke algısının mesajı çok net veriliyor. Bu starların paylaşımları dikkatleri şehrimize çekiyor ve çok güçlü bir tanıtım etkisi oluşturuyor. Aynı zamanda hedef kitlemiz olan gençlere ulaşmamızı da kolaylaştırıyor. Milyonlar İstanbul'u izliyor" dedi. Bu isimlerin çok büyük fanları olduğunu vurgulayan turizmciler, şunları anlattı: "Konserlerini takip etmek için o ülkeye gidiyorlar. Konserleri takip etmek için Balkanlar, Yunanistan, Bulgaristan, İran gibi komşu ülkelerden gelenler var. Bunlar 2-3 gün de konaklıyorlar." Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkan Başdanışmanı Hamit Kuk, dünyaca ünlü starların verdiği konserlerin şehir tanıtımına çok güçlü katkı sağladığını söyledi. Kuk, "Dünya starlarının sosyal medyada milyonları aşan takipçileri bulunuyor. Bunların büyük bir bölümü ise genç. Böylece geleceğin potansiyel turist adaylarına da ülkemizi tanıtma fırsatı yakalıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams da İstanbul'a konser için gelecek isimler arasında yer alıyor. Yine efsanevi rock-metal sanatçıları Guns N' Roses, Epica, Marilyn Manson, Manowar ve daha birçok yıldız isim bu yıl İstanbul'da konser vermeye hazırlanıyor. Ayrıca Argy, Indira Paganotto, Mahmut Orhan, Armin Van Buuren gibi elektronik müziğin dünya çapında öne çıkan isimleri de İstanbul, Ankara ve İzmir'de sahne şovu yapacak isimler arasında yer alıyor.Konserle ilgili paylaşımların aynı anda milyonlarca kişi tarafından izlendiğine dikkat çeken Mövenpick Istanbul Marmara Sea Genel Müdürü Eray Dursun, "İstanbul güvenli algısı güçlenirken şehre olan merak da artıyor" dedi. Bu starları takip eden hayranlardan da rezervasyon aldıklarını aktaran Dursun, "Bu gibi büyük etkinliklerde özellikle araçla kolay ulaşım sağlanan Balkan ülkelerinden yoğun talep gözlemliyoruz. Tabii ki gelen kişiler sadece konseri izleyip geri dönmüyorlar, ortalama 2-3 gecelik konaklamayla kısa bir İstanbul tatili oluşturuyorlar ve şehir ekonomisine katkı sağlıyorlar" dedi. Bu tarz büyük etkinlikler ve konserler için ciddi bir ön hazırlık süreci olduğuna dikkat çeken Dursun, "Konserden 2-3 gün önce gelen ekipler de otel doluluklarına katkı sağlıyor. Örneğin biz Jennifer Lopez konseri esnasında yaklaşık 80 kişilik ekibe ev sahipliği yaptık. Konser öncesi geldiler ve sonrasında da şehir turu yaptılar" diye konuştu.