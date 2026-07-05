Terörün finansmanıyla mücadelede yeni dönem

Cumhurbaşkanlığı
Genelgesi kapsamında, 2026-2030 dönemini kapsayan "Türkiye'de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi" yürürlüğe girdi. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı suçlarında yükümlü grupların, müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi, kayıt tutma, uyum programı oluşturma ve gerekli bilgileri yetkili makamlara sunma gibi yükümlülükleri etkin şekilde yerine getirilecek.