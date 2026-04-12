Tersanelerde aynı anda 50 gemi inşa edilecek

Kendi savaş gemilerini tasarlayan, inşa ve ihraç edebilen sayılı ülkelerden olan Türkiye, tersanelerinde aynı anda inşa edilen 41 gemi sayısını 50'ye çıkaracak. Türkiye, aynı anda en fazla askeri deniz platformunu üretime bağlayan ülke olarak dünyada ilk sırada yer alıyor. Üretimi devam eden 50 platform içerisinde, uluslararası savunma pazarında ses getiren dev projeler de bulunuyor. İnşası süren Milli Uçak Gemisi (MUGEM) TCG Anadolu'nun 3 katı büyüklüğünde ve 60 bin ton ağırlığında olacak. Türk donanmasının en büyük muharip gemi inşa projelerinden Tepe Sınıfı Hava Savunma Harbi Muhribi (HSHM) Projesi kapsamındaki ilk gemi TCG KOCATEPE'nin ilk bloku kızağa konuldu.

KIZAĞA KONDU

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Mavi Vatan 2026 Tatbikatı'nın 'fiili atış safhası'nın ardından şu açıklamalarda bulundu: "Uçak gemimizin inşası süratle devam etmektedir. Aynı zamanda hava savunma muhribi TCG-Kocatepe gemimizin ilk bloku kızağa konmuştur. İkinci, üçüncü ve dördüncü hava savunma muhriplerine de en kısa zamanda inşasına başlayacağız. İstanbul sınıfı fırkateynlerimizin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fırkateynleri denize inmiş durumdadır. Altı, yedi ve sekizin inşası devam etmektedir. Milli mayın avlama gemilerimiz, milli hücum botlarımız, Bayraktar sınıfı milli çıkarma gemilerimiz, açık deniz karakol gemimiz, milli denizaltımız ve milli çıkarma gemilerimizin diğerleri inşası hala da devam ediyor. Hâlâ 37 tanesi Deniz Kuvvetlerimize, dört tanesi Sahil Güvenlik Komutanlığımıza ait olmak üzere 41 askeri geminin inşası aynı anda tersanelerimizde inşası devam ediyor. 5 tip insansız deniz aracı ile iki tip kamikaze insansız deniz aracı envantere alındı. 9 adet gemimizin inşasına da çok kısa bir zaman sonra başlayacağız. Aynı anda 50 tane askeri gemiyi inşa eder durumda olacağız. 5 tip insansız deniz aracımızı ve iki tip kamikaze insansız deniz aracımızı da envanterimize kattık."