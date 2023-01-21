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Giriş Tarihi: 21.1.2023 10:09

TESK Başkanı Palandöken, yapılandırma ödemelerinin uzun vadeye yayılmasını istedi

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, gelecek hafta açıklanması beklenen yapılandırma paketi hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

AA
TESK Başkanı Palandöken, yapılandırma ödemelerinin uzun vadeye yayılmasını istedi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, gelecek hafta açıklanması beklenen yapılandırma paketinin esnaf ve sanatkar için sevindirici olduğunu belirterek, "Yapılandırma ödemeleri uzun bir zaman dilimine yayılmalı" ifadesini kullandı.

Palandöken, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yeni düzenlemeyle esnafın da yapılandırma kapsamına alınarak emekli olabilmesinin önünün açılması gerektiğini kaydeden Palandöken, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması beklenen vergi ve SGK borçlarına yönelik yapılandırma paketi esnaf ve sanatkar camiamız ile tüm vatandaşlar adına sevindirici. Ancak kış döneminde esnafın elektrik, doğal gaz gibi girdi maliyetlerindeki artış göz önünde bulundurularak yapılandırma ödemeleri uzun bir zaman dilimine yayılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

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TESK Başkanı Palandöken, yapılandırma ödemelerinin uzun vadeye yayılmasını istedi
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