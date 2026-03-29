TESK ile UNDP deprem bölgesinde

TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye işbirliğiyle Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgede ortak çalışma atölyeleri oluşturarak üretimi artırmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirdiklerini bildirdi. Bölgede yapılan çalışmaların istihdam sağladığına dikkati çeken Palandöken, "439 bin kadın üyemizle birlikte deprem bölgesindeki esnafımızın ortak çalışma atölyeleriyle 9 bölgede üretimlerini artırmaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz" dedi. Palandöken, bölgede 208 işletmeye destek verdiklerini ekledi.