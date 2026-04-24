Tesla’ya ÖTV incelemesi: 1.300 satış mercek altında

Denetimin odağında, Temmuz 2025'te elektrikli araçlarda ÖTV oranının yüzde 10'dan yüzde 25'e yükseltilmesinin ardından bazı araçlarda ortaya çıkan fiyat farkı uygulamaları bulunuyor. Bu kapsamda vergi artışının satış fiyatlarına nasıl yansıtıldığı ayrıntılı biçimde değerlendirildi.

ÖNCEDEN ÖDENEN ARAÇLAR DA KAPSAMA ALINDI

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre inceleme, özellikle ÖTV artışından önce ödemesi tamamlanan araçlara yönelik işlemleri de içeriyor. Bu çerçevede 1.300'den fazla satış tek tek ele alınırken, her bir işlem için yüz binlerce lira seviyesinde idari para cezalarının uygulanabildiği ifade ediliyor.

EK TAHSİLAT İDDİASI İNCELEMEDE

Soruşturmanın merkezinde, satış sonrasında bazı müşterilerden ilave vergi tahsil edilip edilmediği yer alıyor. Bakanlığın, söz konusu uygulamayı geniş kapsamlı bir ihlal olarak değerlendirdiği belirtiliyor.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör