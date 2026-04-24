Haberler Ekonomi Haberleri Tesla'ya ÖTV incelemesi: 1.300 satış mercek altında
Giriş Tarihi: 24.04.2026 13:32

Tesla'ya ÖTV incelemesi: 1.300 satış mercek altında

Tesla’nın Türkiye operasyonu, ÖTV artışı sonrası uygulanan fiyat farkı işlemleri nedeniyle Ticaret Bakanlığı incelemesine konu oldu. 1.300’ün üzerindeki satışın detaylı şekilde incelendiği süreçte şirkete idari para cezası kesildi.

Tesla’ya ÖTV incelemesi: 1.300 satış mercek altında
Denetimin odağında, Temmuz 2025'te elektrikli araçlarda ÖTV oranının yüzde 10'dan yüzde 25'e yükseltilmesinin ardından bazı araçlarda ortaya çıkan fiyat farkı uygulamaları bulunuyor. Bu kapsamda vergi artışının satış fiyatlarına nasıl yansıtıldığı ayrıntılı biçimde değerlendirildi.

ÖNCEDEN ÖDENEN ARAÇLAR DA KAPSAMA ALINDI

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre inceleme, özellikle ÖTV artışından önce ödemesi tamamlanan araçlara yönelik işlemleri de içeriyor. Bu çerçevede 1.300'den fazla satış tek tek ele alınırken, her bir işlem için yüz binlerce lira seviyesinde idari para cezalarının uygulanabildiği ifade ediliyor.

EK TAHSİLAT İDDİASI İNCELEMEDE

Soruşturmanın merkezinde, satış sonrasında bazı müşterilerden ilave vergi tahsil edilip edilmediği yer alıyor. Bakanlığın, söz konusu uygulamayı geniş kapsamlı bir ihlal olarak değerlendirdiği belirtiliyor.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör
#TESLA #TÜRKİYE #TİCARET BAKANLIĞI

Tesla'ya ÖTV incelemesi: 1.300 satış mercek altında
