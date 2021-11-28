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Giriş Tarihi: 29.11.2021

Tezgahtar da kurye de tahsilatı cepten yapacak

Tezgahtar da kurye de tahsilatı cepten yapacak
MASTERCARD platformunun MNG Kargo uygulamasına entegrasyonu ile kargo çalışanlarının akıllı telefonları POS cihazına dönüşüyor. Temassız ödemeler Akbank altyapısı ile gerçekleşecek. Proje ile NFC özellikli ve Android tabanlı mobil cihazlar POS'a çevriliyor. Temassız veya mobil NFC kullanılarak kargo ücreti kapıda ödenebilecek. Mastercard'ın geliştirdiği yeni platformda ayrıca tüm firmalar, çalışanlarının mobil cihazlarla ödeme kabul edebilmesini sağlayacak. Örneğin perakende, teknoloji ya da giyim alanında faaliyet gösteren bir mağaza, tezgahtarlarını bu teknoloji ile donatarak kasa kuyruklarına son verebilecek ya da evlere servis veren restoranlar hem masada hem serviste yine çalışanlarının cihazlarından ödeme alabilecekler. Mastercard Hızlı Büyüyen Avrupa Pazarları Başkan Yardımcısı Onur Kurşun, "Pandemiyle birlikte her alanda dijital işlemlere yönelik talebin arttığı bir dönem yaşıyoruz. Bu platform sayesinde çalışanların telefonlarını ödeme kabul uygulamasına dönüştürmek mümkün" dedi. Akbank Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce de "Tutar bağımsız ilk mobil POS uygulaması Cebe POS ile KOBİ iş yerlerinden sonra, artık kurumsal işletmelerin de cep telefonlarını POS'a çeviriyoruz"dedi. MNG Kargo CFO'su Kağan Gündüz ise sahada 5 bin kuryenin uygulamayı kullanacağını belirtti.

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Tezgahtar da kurye de tahsilatı cepten yapacak
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