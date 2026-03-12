TGC’den SABAH’a 2 ödül

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 12.03.2026

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin (TGC) Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri'ni kazananlar açıklandı. Buna göre SABAH Gazetesi Ekonomi Muhabiri Betül Alakent, "Bir gramı bile insanı öldürür- 2 milyarlık ölüm pazarı" haberiyle

Yılın Ekonomi Haberi Ödülü'nü kazanırken SABAH Gazetesi Sayfa Tasarımcısı Nurcan Kelpetin Er'e ise İç Sayfa Düzeni Övgü Ödülü verildi. 22 Kasım tarihinde yayımlanan 2 milyarlık ölüm pazarı haberinde Almanya'dan gelen Böcek Ailesi'nin hayatını kaybetmesi üzerine ilaçlama şirketindeki denetimsizliğe şirketlerin üçte birinin kayıtdışı olduğa dikkat çekildi.

