THY, 20 yılda kadın pilot sayısını 50 kat artırdı

Aydın'da, Türk Hava Yolları Flight Academy'deki (TAFA) 130 ve 131'inci filoların Mezuniyet Töreni, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımı ile gerçekleştirildi.

Mezuniyet törenine, Bakan Göktaş'ın TAFA Genel Müdürü Fatih Ünalan, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti Aydın Miletvekili Ömer Özmen ve Seda Sarıbaş katıldı. Törende konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bugün, uzun ve zorlu bir eğitim sürecini başarıyla tamamlayarak mezun olan genç pilotlarımızın heyecanını paylaşıyoruz. Sizler büyük bir disiplin, azim ve kararlılıkla çalıştınız. Gökyüzünde deneyim kazandınız. Tüm emeklerinizin karşılığını bugün alıyorsunuz. Artık Türk Hava Yolları ailesinin birer pilotu olarak görevinizi hakkıyla yerine getirmeye hazırsınız. Bu başarı sizlerin olduğu kadar, ailelerinizin ve bizlerin de gururudur. Mezun pilotlarımızın her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bu vesileyle, Akademiye yeni katılan 149, 150, 151 ve 152'nci filolara da başarılar diliyorum" dedi.

KADIN PİLOT SAYISI 50 KAT ARTTI

Havacılığın Türkiye için her daim özel ve stratejik bir öneme sahip olduğunu belirten Bakan Göktaş, "Yetişen pilotlarımız sayesinde ülkemizin istikbali göklerde, emin ellerdedir. Bayrağımızı 120'den fazla ülkede dalgalandıran milli gururumuz Türk Hava Yolları, dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu olma başarısına, sizler gibi özverili pilotlarla ulaştı. Türk Hava Yolları, aynı zamanda dünyada en fazla kadın pilota sahip olmasıyla da gurur kaynağımızdır. Son 20 yılda hayata geçirdiği stratejik programlarla kadın pilot sayısını 50 kat artırdı.

Bu yolculuk, Türkiye'nin ilk kadın pilotu Bedriye Tahir Gökmen ile başladı. Bugün Emel Arman, Burcu Yiğit, Hatice Kübra Erkekli gibi pilotlarımızın başarısı ile devam ediyor. Dünya genelinde çoğu hava yolunda kadın pilot oranı yüzde 5'i yakalamazken Türkiye'de bu oran yüzde 9'lara ulaşmış durumdadır. Bu eğitimlerle kadın pilot oranının hızla artacağına inanıyorum. Hiç şüphesiz burada uçuş akademisinin, kadınlara fırsat eşitliği sunan vizyoner yaklaşımı büyük rol oynamaktadır. Bugüne kadar verdiği 1950 mezundan 180'inin, şu an eğitim gören 560 öğrenciden 73'ünün kadın olması bu vizyonun en güçlü göstergesidir. Çünkü, şunu çok iyi biliyoruz ki, kadınların hayatın her alanında aktif rol almaları ülkemizde yeniliğin, üretkenliğin ve sürdürülebilir kalkınmanın da anahtarıdır" diye konuştu.

'KADINLARIN POTANSİYELİNİ GÜÇLENDİREN HER ADIMI KARARLILIKLA DESTEKLİYORUZ'

"Bugün havacılıkta gökyüzünü paylaşan kadınlar, bilimde, mühendislikte, diplomaside ve liderlik sahnesinde yolumuzu aydınlatacak öncülerdir" diyen Bakan Göktaş, şöyle devam etti:

"Bakanlık olarak biz de kadınların potansiyelini güçlendiren her adımı kararlılıkla destekliyoruz. Kadın-erkek fırsat eşitliğini her alanda kalıcı kılmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün, hayallerini gökyüzüne yazan, Türkiye'nin yarınlarını şekillendirecek gençlerin mezuniyetine tanıklık ediyoruz. Bu gurur tablosunda en büyük pay sahibi hiç şüphesiz sizlersiniz.

Bu anlamlı günde, en az evlatlarınız kadar heyecanlı ve gururlusunuz, bunu biliyorum. Evlatlarınızı büyütürken verdiğiniz emek, yaptığınız fedakarlık ve gösterdiğiniz sabır sayesinde gençlerimiz hayallerine kavuşuyor. Bu nedenle, biz millet olarak, aileyi her zaman en güçlü dayanağımız, en güvenli limanımız olarak görüyoruz. Çünkü aile, özgüven sahibi ve sağlıklı bir neslin yetiştiği köklü bir kaynaktır. Aileden aldığı değerlerle yetişen gençler, sadece mesleklerinde değil. Hayatın her alanında daha güçlü, daha kararlı ve daha başarılı olurlar. Ülkemizin geleceği ise, gençlerimizin bu kararlı duruşu ve başarılarında saklıdır. Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle ilan ettiğimiz '2025 Aile Yılı' bu anlamda bir dönüm noktasıdır."

'AİLE YILI İLE AMACIMIZ AİLELERİMİZİ ÇAĞIN TEHLİKELERİNE KARŞI DAHA DİRENÇLİ KILMAK'

Aile Yılı ile birlikte, toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir anlayışla Türkiye Yüzyılı'nın ailelerini daha güçlü kılacak bir seferberlik başlattıklarını ifade eden Bakan Göktaş, "Amacımız, ailelerimizi çağın tehlikelerine karşı daha dirençli kılmak, kadim değerlerimizi yüceltmek ve aile kavramının önemi hususunda toplumda güçlü bir farkındalık oluşturmak. Aileyi merkeze alan tüm bu çalışmalarımız ve politikalarla aile dostu ekosistemi güçlendiriyoruz. 2025 Aile Yılı bizim için bir başlangıçtır. 2026-2035 dönemini kapsayan Aile ve Nüfus On Yılı ile politikalarımızı uzun vadeli bir perspektifle hayata geçirmeyi sürdüreceğiz.

Bundan tam bir asır önce, Vecihi Hürkuş ilk uçağını kendi elleriyle yapıp gökyüzüne kaldırdığında, imkansızı mümkün kılan bir hayalin peşindeydi. Onun cesareti, azmi ve inancı sayesinde Türk havacılığının temelleri atıldı. Bugün mezun olan gençlerimiz de aynı ruhu taşıyor. Sizler, Hürkuş'un ve Gökmen'in gökyüzüne açtığı yoldan yürüyerek, bayrağımızı daha da yükseğe taşıyacaksınız. Her biriniz, Türkiye'yi dünya ile buluşturan bir köprünün kaptan koltuğundasınız. Sizlerin özverisi, milli havacılığımızın gücüne güç katacak. Dünyanın en büyük havalimanlarından birine sahip ülkemiz, sizin enerjiniz ve yeteneğinizle küresel havacılıkta söz sahibi olmaya devam edecek. THY Uçuş Akademisi'nin değerli eğitmenlerini ve yöneticilerini de özellikle kutlamak isterim. Aylar boyunca genç pilotlarımıza sadece uçuş becerileri değil, aynı zamanda havacılığın disiplinini ve kültürünü aşıladınız. Sizlerin özverili çalışmaları sayesinde bugün 130'uncu ve 131'inci filolarımızı başarıyla uğurluyoruz" dedi.

'BU BAŞARILAR ANCAK DİSİPLİNLİ BİR ÇALIŞMA, PLANLI BİR BÜYÜME İLE MÜMKÜN OLABİLİRDİ'

TAFA Genel Müdürü Fatih Ünalan da "TAFA olarak 2005 yılında çıktığımız bu yolculukta bugün 6 merkezde hizmet veren, öğrenci ve çalışanlarımızla yaklaşık bin kişilik ekosistem oluşturmaktayız. An itibariyle 66 uçak 80 uçuş öğretmeni ve yıl sonunda 350 mezun kapasitesini yakalamış olacağız. 2026 yılında ise 100 üzeri uçakla dünyada en büyük 5 uçuş noktası arasına gireceğiz. Aynı yıl faaliyete girecek olan 9 bin 500 metrekare yeni eğitim kampüsümüzde gelişmiş simülatör alanları, modern derslikleri ve sosyal alanlarıyla sadece fiziksel kapasitemizi arttırmayacağız, eğitim kalitemizi ve geleceğe bakış açımızı da temsil edecektir.

Bu başarılar ancak disiplinli bir çalışma, planlı bir büyüme ve en önemlisi uçuş emniyetinden asla taviz vermeyen bir anlayışla mümkün olabilirdi. Çünkü bizler ülkemizin bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları'nın kurum kültürüne uyumlu pilotlar yetiştirme sorumluluğunu taşıyoruz. TAFA'dan mezun olmak yalnızca teknik yeterlilik anlamında değil aynı zamanda bayrağın değerlerini gökyüzüne taşımak anlamına gelmektedir. Kuruluşumuzdan bu yana yaklaşık 2 bin mezunumuzun yüzde 9'u kadın pilotlarımızdan oluşmaktadır. Şu anda eğitim gören öğrencilerimizde ise bu oran yüzde 13'tür. Kadınların havacılıkta daha güçlü biçimde var olmasının toplumsal gelişim açısından önemli olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

'MARKAMIZ HAVACILIK SEKTÖRÜNÜN ÜSTÜNDE BÜYÜYOR'

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat ise "Bugün sadece genç bir grubumuzun mezuniyetlerini kutlamıyoruz. Aynı zamanda Türk Hava Yolları'nın köklü mirasına yeni sayfalar ekleyen bir günü birlikte yaşıyoruz. Sizler gökyüzünde bayrağımızı dalgalandıracak, yolcularımızı sevdiklerine kavuşturacak, ülkemizi dünyanın dört bir yanında temsil edeceksiniz. Türk Hava Yolları, 1933 yılında 5 uçakla çıktığı yolculuğunda bugün dünyanın sayılı büyük hava yollarından bir tanesi oldu.

Filomuza katacağımız 500'üncü uçakla da yeni bir sefere kanat açıyor. Bu tarihi başarıların temelinde teknoloji ve yatırımlarımız kadar onlardan daha kıymetli olan ve başarılarımızın mimarı olan değerli çalışma arkadaşlarım bulunuyor. Markamız havacılık sektörünün üstünde büyüyor. Bu hızlı büyüme ile birlikte her alanda olduğu gibi pilot ihtiyacımızda her geçen gün artıyor. Bu kapsamda akademimizden 51 arkadaşımızı mezun ederek markamıza ve sektörümüze kazandırarak büyük bir ivmeye katkıda bulundu. 45 arkadaşımız da yıl sonuna kadar mezunlar grubuna katılacak ve akademimiz bu yıl için 350 mezunu vermiş olacak" dedi.

'ÜLKEMİZİN İTİBARI VE MARKAMIZIN DEĞERİ ARTIK SİZLERE EMANET OLACAK'

Bugüne kadar toplam bin 913 öğrenci mezun eden akademinin başarı oranı yüzde 95 olduğunu söyleyen Bolat, "2026 yılında 100'üncü eğitim uçağımız gelecek ve dünyadaki en büyük 5'inci okul olacağız. Mezun öğrencilerimiz 6 ay İstanbul'da eğitim görecekler. Türk Hava Yolları günde yaklaşık bin 500 sefer yapıyor, o uçuşlara katılacağız. 2033'lerde mezun olanlar kaptan pilot olacaklar ve 4-5 yıllık kaptan pilotu olacaklar. Bayrağı devralmış olacaksınız.

O açıdan da ben bugün burada bulunmaktan hakikaten çok büyük mutluluk duyuyorum. Bundan sonra görev yaptığınız her uçuşta yolcularımızın güvenliğini, ülkemizin itibarı ve markamızın değeri artık sizlere emanet olacak. Bugün mezuniyetinizle birlikte sizlere büyük bir sorumluluk daha devrediliyor. Ancak biliyorum ki aldığınız eğitim sahip olduğunuz yetenekler ve içinizde taşıdığınız vatan sevgisiyle bu sorumluluğu en güzel şekilde yerine getireceksiniz. Türk Hava Yolları'nın kuruluşunun 100'üncü yılında 2033'te 810'dan fazla uçakla 170 milyondan fazla yolcuya ulaşmak, hedeflerimiz. Genç ve nitelikli yeni pilotlarımız inşallah bizlere o günleri yaşatacaklar" ifadesine yer verdi.