THY, 2,2 milyar dolar kar açıkladı

Türk Hava Yolları (THY) tarafından yapılan açıklamada havayolu şirketi 2025 yılının 4'üncü çeyreğinde toplam gelirlerin yıllık bazda yüzde 12 artarak 6,3 milyar dolara ulaştığı kaydedildi. Yılın tamamında ise toplam gelirlerin 24 milyar doları aştığı belirtildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"4'üncü çeyrek esas faaliyet karı bir önceki yıla göre yüzse 23 artarak 534 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, 2025 yılı esas faaliyet karı 2,2 milyar dolar oldu. Söz konusunu yılda FAVKÖK (Faiz, amortisman, vergi ve kira öncesi kar) marjı uzun vadeli hedefin orta bandının üstüne çıkarak yüzde 23,7 olarak gerçekleşti.

"Konsolide varlıklar 46,6 milyar dolar olurken, Ortaklığın tüm iştirakleri ile toplam istihdamı 101 binin üzerine çıktı. Ortaklık stratejik hedefleri kapsamında yıl boyunca yapılan yatırımların değeri 6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Böylece, son 5 yılda ülkeye sunulan yatırımların toplam değeri yaklaşık 20 milyar dolar olarak kaydedildi. Jeopolitik gelişmelere rağmen başarılı geçen ocak ve şubat ayı faaliyetleri ile 2026 yılı FAVKÖK marjının uzun vadeli ortaklık hedefi dahilinde yüzde 22-24 aralığında gerçekleşmesi öngörüldü.

"THY, 2025 yılı boyunca yaşanan jeopolitik gerilimler ve ticaret savaşlarının neden olduğu ekonomik belirsizlikler ile havacılık sektöründe yaşanan uçak teslim ve motor tedariği problemlerine rağmen istikrarlı büyümesini sürdürdü. Uçak üretiminde yaşanan darboğaza karşılık 2025 yılı sonunda filosunu yıllık bazda yüzde 5 büyüterek 516'ya çıkartan havayolu şirketi, 92,6 milyon yolcu ve 2,2 milyon ton kargo ile tarihinin en yüksek operasyonel sonuçları ile karşıladı. 2025 yılında Türk Hava Yolları'nın toplam gelirleri yolcu operasyonlarının güçlü katkısıyla yıllık bazda yüzde 6,3 artarak 24,1 milyar dolara ulaştı."

'FİNANSAL BAŞARI BİR KEZ DAHA GÖSTERİLDİ'

2025 yılı sonuçlarını değerlendiren Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Oldukça çetin ve öngörülemez bir faaliyet ortamına rağmen 2025 yılında kaydettiğimiz finansal başarı, hızla değişen ticari ve jeopolitik koşullara çeşitlendirilmiş gelir yapımız sayesinde uyum sağlama yeteneğimizi bir kez daha gösterdi. Uzun vadeli değer üretme hedefimiz doğrultusunda 2025 yılı boyunca hayata geçirdiğimiz yatırımlar ve tesis ettiğimiz stratejik iş birlikleri, küresel etki alanımızı daha da genişleterek Ortaklığımızın 100. yıl vizyonuna emin adımlarla ilerlemesine katkı sağlayan mihenk taşları oldu" dedi.